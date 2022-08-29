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https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيس-وزراء-الأردن-حققنا-نسب-اكتفاء-عالية-من-السلع-الزراعية-والغذائية-1066959783.html
رئيس وزراء الأردن: حققنا نسب اكتفاء عالية من السلع الزراعية والغذائية
رئيس وزراء الأردن: حققنا نسب اكتفاء عالية من السلع الزراعية والغذائية
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن بلاده تمكنت من تحقيق نسب اكتفاء عالية من السلع الزراعية والغذائية، وتوفير مخزون استراتيجي من القمح والشعير لفترات... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:58+0000
2022-08-29T08:58+0000
أخبار الأردن
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جاء ذلك خلال إطلاقه اليوم الاثنين، الاستراتيجيَة الوطنيَة للأمن الغذائي 2021 – 2030، وخطَّتها التنفيذيَة، وفق وكالة "عمون" الأردنية.وأضاف الخصاونة أن توفير نسب الاكتفاء العالية من السلع الغذائية، ما كانت لتتحقق لولا الجهود المضنية للمزارعين وعائلاتهم.وقال إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي هي الأولى من نوعها في الأردن، وتأتي تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثَاني بإعلان عام 2021 عاماً للأمن الغذائي وأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.وشدد رئيس الوزراء على ما نقلته قناة "المملكة" على أن "الإجراءات التي اتَخذها الأردن في مجال الأمن الغذائي ساهمت في تقدم المملكة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي"، مضيفا "قفزنا إلى الترتيب 49 على مستوى العالم في 2021، مقارنة بالمرتبة 62 في 2020".وأشار إلى أن أهمية مفهوم الأمن الغذائي برزت خلال فترة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، مؤكدا أن الأمن الغذائي متطلب رئيسي وضروري لتحقيق الأمن الوطني.وتابع الخصاونة: "الأمن الغذائي يتطلب الأهمية التي يستحقها وأن يكون على رأس أولوياتنا الوطنية والإقليمية والعالمية".
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أخبار الأردن
أخبار الأردن

رئيس وزراء الأردن: حققنا نسب اكتفاء عالية من السلع الزراعية والغذائية

08:58 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن بلاده تمكنت من تحقيق نسب اكتفاء عالية من السلع الزراعية والغذائية، وتوفير مخزون استراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية تعد الأعلى بين دول العالم والإقليم.
جاء ذلك خلال إطلاقه اليوم الاثنين، الاستراتيجيَة الوطنيَة للأمن الغذائي 2021 – 2030، وخطَّتها التنفيذيَة، وفق وكالة "عمون" الأردنية.
وأضاف الخصاونة أن توفير نسب الاكتفاء العالية من السلع الغذائية، ما كانت لتتحقق لولا الجهود المضنية للمزارعين وعائلاتهم.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي هي الأولى من نوعها في الأردن، وتأتي تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثَاني بإعلان عام 2021 عاماً للأمن الغذائي وأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.
وشدد رئيس الوزراء على ما نقلته قناة "المملكة" على أن "الإجراءات التي اتَخذها الأردن في مجال الأمن الغذائي ساهمت في تقدم المملكة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي"، مضيفا "قفزنا إلى الترتيب 49 على مستوى العالم في 2021، مقارنة بالمرتبة 62 في 2020".
وأشار إلى أن أهمية مفهوم الأمن الغذائي برزت خلال فترة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، مؤكدا أن الأمن الغذائي متطلب رئيسي وضروري لتحقيق الأمن الوطني.
وتابع الخصاونة: "الأمن الغذائي يتطلب الأهمية التي يستحقها وأن يكون على رأس أولوياتنا الوطنية والإقليمية والعالمية".
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