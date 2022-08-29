https://sputnikarabic.ae/20220829/سلطات-زابوروجيه-مستعدة-لاستقبال-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-وتأمين-زيارتها-1066952773.html
سلطات زابوروجيه مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأمين زيارتها
سلطات زابوروجيه مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأمين زيارتها
قال رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن سلطات المنطقة مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وضمان... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T04:10+0000
2022-08-29T04:10+0000
2022-08-29T04:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065966859_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_471635774415143a26d39b7256106349.jpg
وأضاف باليتسكي، قائلا: "نحن على استعداد لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون لتزويدهم بالأمن الكامل من جانبنا، ونحن على استعداد لتزويدهم بالوصول إلى المحطة والأراضي المجاورة حتى يتمكنوا من تقييم الوضع الحقيقي وتفتيش الأماكن والتأكد من أن القصف يتم من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وأنه لم يتم نشر أسلحة في المحطة وخاصة الأسلحة الثقيلة. السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لضمان "نظام الصمت" طوال المدة".وتابع قائلا: "نظام كييف يتحدث باستمرار من خلال جميع الأبواق، أن روسيا استولت على المحطة، وأن أوكرانيا فقدت السيطرة عليها. ولكن في الوقت نفسه، تفعل أوكرانيا كل شيء لمنع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المحطة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065966859_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_793d8a28de23f21001fc0b2ce3b11d8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات زابوروجيه مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأمين زيارتها
تابعنا عبر
قال رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن سلطات المنطقة مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وضمان سلامتها الكاملة، ولكن يبقى السؤال عما إذا كان الجانب الأوكراني سيلتزم "بنظام الصمت" وقت إقامة الضيوف الأجانب.
وأضاف باليتسكي، قائلا: "نحن على استعداد لاستقبال
بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون لتزويدهم بالأمن الكامل من جانبنا، ونحن على استعداد لتزويدهم بالوصول إلى المحطة والأراضي المجاورة حتى يتمكنوا من تقييم الوضع الحقيقي وتفتيش الأماكن والتأكد من أن القصف يتم من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وأنه لم يتم نشر أسلحة في المحطة وخاصة الأسلحة الثقيلة. السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لضمان "نظام الصمت" طوال المدة".
وأعرب باليتسكي لـ"سبوتنيك": "عن شكه في أن أوكرانيا ستسمح بشكل عام لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المحطة". وقال "أعتقد أن نظام كييف سيفعل كل شيء، وسيجد أي عذر لمنع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القدوم. هذه الزيارة ليست مفيدة لأوكرانيا - لن يكون هناك ما يمكن التكهن به".
وتابع قائلا: "نظام كييف يتحدث باستمرار من خلال جميع الأبواق، أن روسيا استولت على المحطة، وأن أوكرانيا فقدت السيطرة عليها. ولكن في الوقت نفسه، تفعل أوكرانيا كل شيء لمنع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المحطة".