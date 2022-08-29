https://sputnikarabic.ae/20220829/ظبي-ينطح-موظفا-في-حديقة-حيوان-سويدية-حتى-الموت-1066961129.html
ظبي ينطح موظفا في حديقة حيوان سويدية حتى الموت
ظبي ينطح موظفا في حديقة حيوان سويدية حتى الموت
لقي موظف في حديقة حيوان جنوب غربي السويد مصرعه، بعد أن تعرض للنطح حتى الموت من قبل حيوان إيلاند. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T09:35+0000
2022-08-29T09:35+0000
2022-08-29T09:35+0000
حديقة حيوان
السويد
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قال المتحدث باسم الشرطة روبرت لويفيل، اليوم الاثنين، لقناة "إس في تي السويدية" إن الرجل وهو مواطن أجنبي كان يأخذ الظباء إلى الاسطبلات بعد إغلاق الحديقة.وحدثت واقعة النطح في وقت متأخر أمس الأحد في حديقة أولاند للحيوان والترفيه، الوقاعة في جزيرة أولاند جنوب غربي البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".قالت الشرطة إن القضية تعتبر "حادث عمل" وهو إجراء قياسي. ولم يتم الكشف عن هوية ولا جنسية الموظف القتيل.والإيلاند هو أكبر أنواع الظباء في العالم.واعتبارا من اليوم الاثنين فقد تم إغلاق الحديقة حتى نهاية الموسم، وفقا للموقع الرسمي للحديقة.
https://sputnikarabic.ae/20160920/1020194439.html
السويد
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حديقة حيوان, السويد
ظبي ينطح موظفا في حديقة حيوان سويدية حتى الموت
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لقي موظف في حديقة حيوان جنوب غربي السويد مصرعه، بعد أن تعرض للنطح حتى الموت من قبل حيوان إيلاند.
قال المتحدث باسم الشرطة روبرت لويفيل، اليوم الاثنين، لقناة "إس في تي السويدية" إن الرجل وهو مواطن أجنبي كان يأخذ الظباء إلى الاسطبلات بعد إغلاق الحديقة.
20 سبتمبر 2016, 08:34 GMT
وحدثت واقعة النطح في وقت متأخر أمس الأحد في حديقة أولاند للحيوان والترفيه، الوقاعة في جزيرة أولاند جنوب غربي البلاد، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
قالت الشرطة إن القضية تعتبر "حادث عمل" وهو إجراء قياسي. ولم يتم الكشف عن هوية ولا جنسية الموظف القتيل.
والإيلاند هو أكبر أنواع الظباء في العالم.
واعتبارا من اليوم الاثنين فقد تم إغلاق الحديقة حتى نهاية الموسم، وفقا للموقع الرسمي للحديقة.