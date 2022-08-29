https://sputnikarabic.ae/20220829/ملك-البحرين-يثني-لماكرون-على-دور-فرنسا-الراسخ-كركيزة-أساسية-للأمن-والاستقرار-في-العالم-1066997929.html

ملك البحرين يلتقي بماكرون ويثني على دور فرنسا "الراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم"

ملك البحرين يلتقي بماكرون ويثني على دور فرنسا "الراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم"

أثنى العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، على دور فرنسا "المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم، وجهودها المقدرة في تعزيز... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T16:21+0000

2022-08-29T16:21+0000

2022-08-29T16:25+0000

البحرين

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إيمانويل ماكرون

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وتناول الجانبان في جلسة مباحثات عقدت بينهما في القصر الرئاسي الفرنسي، عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والتي من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين، وتناول سبل حلها بالطرق الدبلوماسية السلمية، بما يضمن سلام العالم ورخائه، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).كما أكد العاهل البحريني موقف بلاده الداعم للسلام والتعايش والتسامح في العالم أجمع، وإيمانها بالحوار وحل القضايا بالطرق الدبلوماسية السلمية، ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف، لما من شأنه تلبية تطلعات وآمال شعوب العالم لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.وتطرق الطرفان كذلك خلال مباحثاتهما إلى التحديات المناخية التي تواجه العالم، وبحث آليات التنسيق المشترك للتصدي لها، بما يضمن حماية البيئة العالمية، وذلك عبر المبادرات الدولية المشتركة تحت إطار الأمم المتحدة وأجهزتها.وتم التأكيد خلال مباحثات العاهل البحريني والرئيس الفرنسي في باريس على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والانتقال بها إلى "آفاق أرحب"، لا سيما في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والسياحة وآفاق تطويرها وتنميتها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.ونوّه ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اللقاء، بما تشهده العلاقات الفرنسية البحرينية من نماء وتطور مستمر، الأمر الذي يكرس خصوصية العلاقات مع الجمهورية الفرنسية، كما أعرب عن شكره وتقديره لفرنسا على مواقفها المساندة لمملكة البحرين ودعمها المستمر لها.ووصل العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة إلى فرنسا، اليوم الاثنين، وأقيمت له مأدبة غداء في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس تكريما له بمناسبة زيارته.

البحرين

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