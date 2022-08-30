https://sputnikarabic.ae/20220830/أشتية-يدعو-أستراليا-للاعتراف-بدولة-فلسطينية-على-حدود-1967-1067061058.html
أشتية يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967
أشتية يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967
دعا محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T18:37+0000
2022-08-30T18:37+0000
2022-08-30T18:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ والبرلمان الأسترالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.وقال البيان إن أشتية أطلع الوفد الأسترالي على أحدث المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية.اتهم أشتية إسرائيل بالعمل الممنهج على تدمير خيار حل الدولتين عبر الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف بهدف حماية حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
https://sputnikarabic.ae/20220825/إعادة-فتح-الاتفاق-المالي-بين-فلسطين-وأمريكا-محاولة-لحلحلة-الوضع-الاقتصادي-1066845602.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
أشتية يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967
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دعا محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ والبرلمان الأسترالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال البيان إن أشتية أطلع الوفد الأسترالي على أحدث المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية.
اتهم أشتية إسرائيل بالعمل الممنهج على تدمير خيار حل الدولتين عبر الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف بهدف حماية حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.