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استجواب برلماني قاس لرئيس جنوب أفريقيا
استجواب برلماني قاس لرئيس جنوب أفريقيا
واجه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا استجوابا قاسيا من قبل المشرعين في البرلمان، اليوم الثلاثاء. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T19:50+0000
2022-08-30T19:50+0000
جنوب أفريقيا
برلمان
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وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن نواب البرلمان طالبوا بإجابات حول تعامله مع سرقة ملايين الدولارات من مزرعته.وقوبل رئيس جنوب أفريقيا بانتقادات شديدة من أعضاء المعارضة التي طالبته بالإجابة عن أسئلة بشأن السرقة في مزرعة فالا فالا التابعة له في مقاطعة ليمبوبو.ورفعت جلسة مجلس النواب قبل أن يجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالموضوع.ويخضع الرئيس للتحقيق بشأن مزاعم بأنه كان يحتفظ بعملة أجنبية في مزرعته لم يتم الإعلان عنها بشكل صحيح للمسؤولين الماليين.وقد أثار ذلك الشكوك في أن رامافوزا لم يبلغ عن السرقة لأن الأموال تم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني.
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جنوب أفريقيا, برلمان
جنوب أفريقيا, برلمان

استجواب برلماني قاس لرئيس جنوب أفريقيا

19:50 GMT 30.08.2022
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Sumaya Hisham
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واجه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا استجوابا قاسيا من قبل المشرعين في البرلمان، اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن نواب البرلمان طالبوا بإجابات حول تعامله مع سرقة ملايين الدولارات من مزرعته.
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وقوبل رئيس جنوب أفريقيا بانتقادات شديدة من أعضاء المعارضة التي طالبته بالإجابة عن أسئلة بشأن السرقة في مزرعة فالا فالا التابعة له في مقاطعة ليمبوبو.
ورفعت جلسة مجلس النواب قبل أن يجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالموضوع.
ويخضع الرئيس للتحقيق بشأن مزاعم بأنه كان يحتفظ بعملة أجنبية في مزرعته لم يتم الإعلان عنها بشكل صحيح للمسؤولين الماليين.
وقد أثار ذلك الشكوك في أن رامافوزا لم يبلغ عن السرقة لأن الأموال تم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني.
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