https://sputnikarabic.ae/20220830/استجواب-برلماني-قاس-لرئيس-جنوب-أفريقيا-1067063019.html
استجواب برلماني قاس لرئيس جنوب أفريقيا
استجواب برلماني قاس لرئيس جنوب أفريقيا
واجه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا استجوابا قاسيا من قبل المشرعين في البرلمان، اليوم الثلاثاء. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T19:50+0000
2022-08-30T19:50+0000
2022-08-30T19:50+0000
جنوب أفريقيا
برلمان
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وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن نواب البرلمان طالبوا بإجابات حول تعامله مع سرقة ملايين الدولارات من مزرعته.وقوبل رئيس جنوب أفريقيا بانتقادات شديدة من أعضاء المعارضة التي طالبته بالإجابة عن أسئلة بشأن السرقة في مزرعة فالا فالا التابعة له في مقاطعة ليمبوبو.ورفعت جلسة مجلس النواب قبل أن يجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالموضوع.ويخضع الرئيس للتحقيق بشأن مزاعم بأنه كان يحتفظ بعملة أجنبية في مزرعته لم يتم الإعلان عنها بشكل صحيح للمسؤولين الماليين.وقد أثار ذلك الشكوك في أن رامافوزا لم يبلغ عن السرقة لأن الأموال تم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني.
https://sputnikarabic.ae/20220717/تعطل-عمليات-تكرير-النفط-بالكامل-في-جنوب-أفريقيا-1065183153.html
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جنوب أفريقيا, برلمان
استجواب برلماني قاس لرئيس جنوب أفريقيا
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واجه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا استجوابا قاسيا من قبل المشرعين في البرلمان، اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن نواب البرلمان طالبوا بإجابات حول تعامله مع سرقة ملايين الدولارات من مزرعته.
وقوبل رئيس جنوب أفريقيا
بانتقادات شديدة من أعضاء المعارضة التي طالبته بالإجابة عن أسئلة بشأن السرقة في مزرعة فالا فالا التابعة له في مقاطعة ليمبوبو.
ورفعت جلسة مجلس النواب قبل أن يجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالموضوع.
ويخضع الرئيس للتحقيق بشأن مزاعم بأنه كان يحتفظ بعملة أجنبية في مزرعته لم يتم الإعلان عنها بشكل صحيح للمسؤولين الماليين.
وقد أثار ذلك الشكوك في أن رامافوزا لم يبلغ عن السرقة لأن الأموال تم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني.