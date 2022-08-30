https://sputnikarabic.ae/20220830/البحرين-تحث-مواطنيها-في-العراق-على-المغادرة-فورا-1067048168.html
البحرين تحث مواطنيها في العراق على المغادرة فورا
البحرين تحث مواطنيها في العراق على المغادرة فورا
أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا، اليوم الثلاثاء، حثت فيه مواطنيها الموجودين في العراق على المغادرة فورا بسبب "الأوضاع الأمنية غير المستقرة". 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:25+0000
2022-08-30T14:25+0000
2022-08-30T14:25+0000
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وجاء في البيان: "تحث وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الموجودين في جمهورية العراق الشقيقة على مغادرة الأراضي العراقية فورًا".وأضافت أن ذلك يأتي "نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة التي يشهدها العراق، وذلك حفاظًا على أمنهم وسلامتهم". وأوضحت أنه يمكن التواصل مع سفارة البحرين في بغداد والقنصلية العامة للمملكة في النجف في حالة الحاجة لأي مساعدة.كما دعت الوزارة المواطنين البحرينيين الراغبين في السفر للعراق إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.وكانت سفارة البحرين في بغداد قد دعت، مساء الاثنين، كل المواطنين الموجودين في العراق، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، منوهة بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية.وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.
https://sputnikarabic.ae/20220830/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يوجه-أنصاره-بإنهاء-اعتصامهم-في-العاصمة-بغداد-1067038298.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, البحرين, العالم العربي
العراق, البحرين, العالم العربي
البحرين تحث مواطنيها في العراق على المغادرة فورا
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أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا، اليوم الثلاثاء، حثت فيه مواطنيها الموجودين في العراق على المغادرة فورا بسبب "الأوضاع الأمنية غير المستقرة".
وجاء في البيان: "تحث وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الموجودين في جمهورية العراق الشقيقة على مغادرة الأراضي العراقية فورًا".
وأضافت أن ذلك يأتي "نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة التي يشهدها العراق، وذلك حفاظًا على أمنهم وسلامتهم".
وأوضحت أنه يمكن التواصل مع سفارة البحرين في بغداد والقنصلية العامة للمملكة في النجف في حالة الحاجة لأي مساعدة.
كما دعت الوزارة المواطنين البحرينيين الراغبين في السفر للعراق إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.
وكانت سفارة البحرين في بغداد قد دعت، مساء الاثنين، كل المواطنين الموجودين في العراق، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، منوهة بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية.
وشهد العراق
، أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.