https://sputnikarabic.ae/20220830/البنتاغون-البحرية-الأمريكية-تحبط-محاولة-خطف-مركبة-تابعة-لها-من-قبل-الحرس-الثوري-1067056984.html
البنتاغون: البحرية الأمريكية تحبط محاولة خطف مركبة تابعة لها من قبل "الحرس الثوري"
البنتاغون: البحرية الأمريكية تحبط محاولة خطف مركبة تابعة لها من قبل "الحرس الثوري"
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة تابعة للحرس الثوري الإسلامي للاستيلاء على زورق... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:30+0000
2022-08-30T16:30+0000
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إيران
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البنتاغون الأمريكي
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وجاء في البيان أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة دعم بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني لاختطاف مركبة طوافة مسيّرة من الأسطول الخامس (للبحرية الأمريكية) في الخليج العربي يومي 29 و 30 أغسطس/آب". وكما أوضحت الخدمة الصحفية أن نوع الطوافة هو "سيل درون إكسبلورر" المجهز بـ "أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات".وأعلنت السلطات الإيرانية، في 14 أغسطس، عن احتجاز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج.وقال رئيس محكمة هرمزكان جنوبي إيران، مجتبى قهرماني، إن "كوادر اللواء البحري ذوالفقار 412"، التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني حددوا سفينة من طراز "لنش" تحمل وقودا مهربا بمياه الخليج، وأقدموا على احتجازها بالتنسيق مع الدائرة القضائية لمدينة بارسيان"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-الموساد-السابق-إسرائيل-استهدفت-النووي-الإيراني-في-قلب-إيران-1067053532.html
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إيران, أخبار إيران, البنتاغون الأمريكي
إيران, أخبار إيران, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: البحرية الأمريكية تحبط محاولة خطف مركبة تابعة لها من قبل "الحرس الثوري"
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة تابعة للحرس الثوري الإسلامي للاستيلاء على زورق أمريكي مسيّر في الخليج العربي.
وجاء في البيان أن "البحرية الأمريكية أحبطت محاولة قامت بها سفينة دعم بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني لاختطاف مركبة طوافة مسيّرة من الأسطول الخامس (للبحرية الأمريكية) في الخليج العربي يومي 29 و 30 أغسطس/آب".
وكما أوضحت الخدمة الصحفية أن نوع الطوافة هو "سيل درون إكسبلورر" المجهز بـ "أجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات".
وأعلنت السلطات الإيرانية، في 14 أغسطس، عن احتجاز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج.
وقال رئيس محكمة هرمزكان
جنوبي إيران، مجتبى قهرماني، إن "كوادر اللواء البحري ذوالفقار 412"، التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني حددوا سفينة من طراز "لنش" تحمل وقودا مهربا بمياه الخليج، وأقدموا على احتجازها بالتنسيق مع الدائرة القضائية لمدينة بارسيان"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.