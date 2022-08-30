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https://sputnikarabic.ae/20220830/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تضحي-بمصالحها-من-أجل-إرضاء-الغرب-1067027543.html
الخارجية الروسية: روسيا لا تضحي بمصالحها من أجل إرضاء الغرب
الخارجية الروسية: روسيا لا تضحي بمصالحها من أجل إرضاء الغرب
أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية استعداد بلاده للحوار مع الدول الغربية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن روسيا ترفض التضحية بمصالحها من أجل إرضاء الغرب. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:59+0000
2022-08-30T09:59+0000
روسيا
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ونوه أليكسي دروبينين، مدير دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الروسية، في الحديث لمجلة "الحياة الدولية" الروسية، إلى أن روسيا ترى لها مصلحة في التعاون مع الدول الأخرى وخاصة جيرانها الأوروبيين.وقال، في الإشارة إلى توقف التعاون في الوقت الراهن: "لا بد وأن نتباحث عاجلا أو آجلا لكي نتوصل إلى اتفاق". ولكن لا يمكن أن تتنازل روسيا عن مصالحها من أجل إرضاء الغرب لكي يعود إلى طاولة المباحثات.وأضاف أن روسيا مستعدة دائما للحوار "النزيه والمتكافئ".
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الخارجية الروسية: روسيا لا تضحي بمصالحها من أجل إرضاء الغرب

09:59 GMT 30.08.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية استعداد بلاده للحوار مع الدول الغربية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن روسيا ترفض التضحية بمصالحها من أجل إرضاء الغرب.
ونوه أليكسي دروبينين، مدير دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الروسية، في الحديث لمجلة "الحياة الدولية" الروسية، إلى أن روسيا ترى لها مصلحة في التعاون مع الدول الأخرى وخاصة جيرانها الأوروبيين.
وقال، في الإشارة إلى توقف التعاون في الوقت الراهن: "لا بد وأن نتباحث عاجلا أو آجلا لكي نتوصل إلى اتفاق". ولكن لا يمكن أن تتنازل روسيا عن مصالحها من أجل إرضاء الغرب لكي يعود إلى طاولة المباحثات.

وتابع: "يجب أن يفهم محدثونا أن روسيا لن تضحي بمصالحها من أجل إرضاء أي كان والاستجابة لمتطلباته غير المبررة".

وأضاف أن روسيا مستعدة دائما للحوار "النزيه والمتكافئ".
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