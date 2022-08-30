https://sputnikarabic.ae/20220830/الرئيس-الإيراني-جولات-الحوار-مع-السعودية-كانت-مفيدة-1067058333.html
الرئيس الإيراني: جولات الحوار مع السعودية كانت مفيدة
الرئيس الإيراني: جولات الحوار مع السعودية كانت مفيدة
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن تعزيز العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، يصب في صالح الأمن في المنطقة ككل. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:57+0000
2022-08-30T16:57+0000
2022-08-30T16:57+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد اعتبر رئيسي أن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة.وعن جلسات الحوار التي عقدت بين إيران والمملكة، قال رئيسي: "كانت مفيدة، ومع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل".وثمّن الرئيس الإيراني ما يقوم به العراق "لتحسين مناخ التعاون بين دول المنطقة دون تدخل الأجانب، مؤثرًا في تعزيز التضامن الإقليمي".من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، استمرار بلاده في قيادة الوساطة لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية، "وقدم عرضا مفصلا في هذا الصدد"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220725/إيران-ترد-على-طلب-ولي-العهد-السعودي-إجراء-حوار-سياسي-علني-1065523013.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
الرئيس الإيراني: جولات الحوار مع السعودية كانت مفيدة
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن تعزيز العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، يصب في صالح الأمن في المنطقة ككل.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد اعتبر رئيسي أن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة.
وعن جلسات الحوار
التي عقدت بين إيران والمملكة، قال رئيسي: "كانت مفيدة، ومع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل".
وثمّن الرئيس الإيراني ما يقوم به العراق "لتحسين مناخ التعاون بين دول المنطقة دون تدخل الأجانب، مؤثرًا في تعزيز التضامن الإقليمي".
تصريحات رئيسي جاءت خلال استقباله، مساء أمس، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، استمرار بلاده في قيادة الوساطة لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية، "وقدم عرضا مفصلا في هذا الصدد"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.