https://sputnikarabic.ae/20220830/العراق-الإطار-التنسيقي-يصر-على-موقفه-ويدعو-لتشكيل-حكومة-وعودة-البرلمان-للعمل-1067059430.html
العراق... "الإطار التنسيقي" يصر على موقفه ويدعو لتشكيل حكومة وعودة البرلمان للعمل
العراق... "الإطار التنسيقي" يصر على موقفه ويدعو لتشكيل حكومة وعودة البرلمان للعمل
أصر "الإطار التنسيقي" في العراق، الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، على موقفه بضرورة تشكيل حكومة وعودة البرلمان للعمل في... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T17:44+0000
2022-08-30T17:44+0000
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بغداد - سبوتنيك. وأكد "الإطار التنسيقي" في بيان، أنه بهدف منع تكرار ما وقع من فتنة وإنهاء الظروف التي تساعد عليها، فإنه من الضروري الإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية.وشدد "الإطار التنسيقي" على أن تلك الحكومة الوطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمن والاستقرار.ودعا البيان مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية في العراق للعودة إلى ممارسة مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاه المواطنين.وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.
https://sputnikarabic.ae/20220830/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يوجه-أنصاره-بإنهاء-اعتصامهم-في-العاصمة-بغداد-1067038298.html
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أخبار العالم العربي, أخبار العراق اليوم, العراق
أخبار العالم العربي, أخبار العراق اليوم, العراق
العراق... "الإطار التنسيقي" يصر على موقفه ويدعو لتشكيل حكومة وعودة البرلمان للعمل
17:44 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
أصر "الإطار التنسيقي" في العراق، الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، على موقفه بضرورة تشكيل حكومة وعودة البرلمان للعمل في البلاد، رغم رفض منافسه التيار الصدري تلك الأطروحات.
بغداد - سبوتنيك
. وأكد "الإطار التنسيقي" في بيان، أنه بهدف منع تكرار ما وقع من فتنة وإنهاء الظروف
التي تساعد عليها، فإنه من الضروري الإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية.
وشدد "الإطار التنسيقي" على أن تلك الحكومة الوطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمن والاستقرار.
ودعا البيان مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية في العراق للعودة إلى ممارسة مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاه المواطنين.
وشهد العراق
، أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.