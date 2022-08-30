https://sputnikarabic.ae/20220830/نوري-المالكي-يصدر-بيانا-بشأن-تطورات-الأحداث-في-العراق-1067057738.html

نوري المالكي يصدر بيانا بشأن تطورات الأحداث في العراق

نوري المالكي يصدر بيانا بشأن تطورات الأحداث في العراق

أصدر نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، بيانا حول تطورات الأحداث في العراق خاصة بعد اقتحام أنصار زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء في بغداد. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T16:46+0000

2022-08-30T16:46+0000

2022-08-30T16:46+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102175/98/1021759899_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_560f469d5064eaa5eeb91b853b05857a.jpg

وشمل بيان المالكي عدة نقاط، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أنه جاء تعليقا على الأحداث التي شهدتها البلاد.ولفت إلى وجود عوامل داخلية وخارجية هي التي تحرك المشهد الدموي في العراق، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تعهدت بحماية النظام السياسي والالتزام بالدستور وهو ما يفرض علينا إدانة أي مخالفة أيا كان مرتكبها.وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون على ضرورة احترام مؤسسات الدولة وتجريم الاعتداء عليها لأن ذلك يعني الاعتداء على الديمقراطية، مضيفا: "يكفي 19 عاما من العنف بين الأطراف المختلفة".وتابع: "لم يجن العراقيون من ذلك سوى المعاناة وضياع فرصهم في تحقيق التقدم"، مضيفا: "يجب على الشعب أن ينتقد الممارسات الخاطئة وفقا للدستور".وقال نوري المالكي إنه يجب الابتعاد عن العنف وخرق النظام العام وأنه على الجميع أن يحترم صوت الشعب الذي يمثله البرلمان سواء كان في السلطة أو المعارضة.ولفت المالكي إلى أن الحشد الشعبي قدم تضحيات كثيرة لحماية العراق من الإرهاب ودعم القوات المسلحة التي مارست أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة الأحداث الأخيرة.يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجّه رسالة إلى جميع الفصائل المسلحة بالخروج من المنطقة الخضراء، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما شهدت أحداث عنف واشتباكات مسلحة إثر اقتحامها من قبل العشرات من أنصار التيار الصدري في العراق، أمس الاثنين.

https://sputnikarabic.ae/20220830/الرئيس-العراقي-جهود-دعم-الحوار-بين-القوى-السياسية-متواصلة-1067051799.html

https://sputnikarabic.ae/20220830/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يوجه-أنصاره-بإنهاء-اعتصامهم-في-العاصمة-بغداد-1067038298.html

https://sputnikarabic.ae/20220830/التيار-الصدري-يدعو-جميع-الفصائل-المسلحة-إلى-الخروج-من-المنطقة-الخضراء-في-بغداد-1067033461.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العراق اليوم