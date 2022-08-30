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https://sputnikarabic.ae/20220830/القوات-الأمريكية-تنقل-123-صهريجا-محملا-بالنفط-السوري-المسروق-1067014279.html
القوات الأمريكية تنقل 123 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق
القوات الأمريكية تنقل 123 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق
أخرجت القوات الأمريكية 123 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة، التي تضم محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر غير... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T03:11+0000
2022-08-30T03:11+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الاثنين، عن مصادر محلية قولها إن "رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 123 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة توجه إلى الحدود على دفعات".وأشارت الوكالة إلى أن القوات الأمريكية نقلت في 21 أغسطس الجاري رتلا مؤلفا من 137 صهريجاً معبأ بالنفط المسروق بالتواطؤ مع ميليشيا قسد إلى قواعدها شمال العراق.في سياق متصل، قالت الخارجية السورية في بيان أوردته "سانا"، إن خسائر سوريا في قطاعي النفط والغاز بسبب الممارسات الأمريكية في البلاد تقدر بنحو 107.1 مليار دولار.وأكدت الوزارة أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها وفق ميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة.وتتهم دمشق بشكل متكرر الولايات المتحدة الأمريكية بسرقة النفط والقمح من المناطق التي تسيطر عليها في شمال وشرق سوريا ونقلها عبر شاحنات وصهاريج إلى العراق.وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا في بيان نشرته على موقعها في "فيسبوك" مؤخرا عن سرقة 66 ألف برميل نفط يوميا من قبل القوات الأمريكية من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية. مشيرة إلى أن إجمالي خسائرها المباشرة وغير المباشرة منذ بداية الحرب في سوريا بلغ حوالي 105 مليارات دولار حتى منتصف عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220817/الجيش-الأمريكي-يطبق-حصارا-خانقا-على-20-ألف-سوري-في-محيط-حقل-العمر-النفطي-1066528315.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

القوات الأمريكية تنقل 123 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق

03:11 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أخرجت القوات الأمريكية 123 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة، التي تضم محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر غير شرعي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الاثنين، عن مصادر محلية قولها إن "رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 123 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة توجه إلى الحدود على دفعات".

ووفقا للمصادر، "توقف الرتل عند معبر المحمودية غير الشرعي لتفريغ حمولته في مستودع ضخم أقامه الاحتلال وميليشيا قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المرتبطة به، تمهيدا لنقلها إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق عبر صهاريج تحمل لوحات عراقية".

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الأمريكية نقلت في 21 أغسطس الجاري رتلا مؤلفا من 137 صهريجاً معبأ بالنفط المسروق بالتواطؤ مع ميليشيا قسد إلى قواعدها شمال العراق.
في سياق متصل، قالت الخارجية السورية في بيان أوردته "سانا"، إن خسائر سوريا في قطاعي النفط والغاز بسبب الممارسات الأمريكية في البلاد تقدر بنحو 107.1 مليار دولار.
الجيش الأمريكي يطبق حصارا خانقا على 20 ألف سوري بمحيط حقل العمر نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
الجيش الأمريكي يطبق حصارا خانقا على 20 ألف سوري في محيط حقل العمر النفطي
17 أغسطس, 13:34 GMT
وأكدت الوزارة أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها وفق ميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة.
وتتهم دمشق بشكل متكرر الولايات المتحدة الأمريكية بسرقة النفط والقمح من المناطق التي تسيطر عليها في شمال وشرق سوريا ونقلها عبر شاحنات وصهاريج إلى العراق.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا في بيان نشرته على موقعها في "فيسبوك" مؤخرا عن سرقة 66 ألف برميل نفط يوميا من قبل القوات الأمريكية من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية. مشيرة إلى أن إجمالي خسائرها المباشرة وغير المباشرة منذ بداية الحرب في سوريا بلغ حوالي 105 مليارات دولار حتى منتصف عام 2022.
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