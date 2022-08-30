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https://sputnikarabic.ae/20220830/بايدن-يتخذ-خطوة-رسمية-نحو-الإعلان-عن-إعادة-انتخابه-في-2024-1067056568.html
بايدن يتخذ خطوة رسمية نحو الإعلان عن إعادة انتخابه في 2024
بايدن يتخذ خطوة رسمية نحو الإعلان عن إعادة انتخابه في 2024
قدّم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بعض الوثائق المطلوبة، التي تمهد الطريق للإعلان عن ترشحه لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي لعام 2024، وفقا لإيداع... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:24+0000
2022-08-30T16:24+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في ملف معدّل للجنة الانتخابات الفيدرالية، أشارت حملة بايدن إلى أنها عينت أمين الصندوق، كيانا سبنسر، التي عملت لفترة طويلة كمحللة ضرائب لبايدن.ويأتي التسجيل قبل أن يلقي الرئيس الأمريكي خطابا، اليوم الثلاثاء، في ولاية بنسلفانيا، بشأن ما وصفه بأنه "معركة من أجل روح الأمة".وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشر يوم الأحد الماضي، وأجرته صحيفة "USA Today" الوطنية، وخدمة الاجتماع Ipsos، أن حوالي 6 من كل 10 جمهوريين يعتقد أن على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وبحسبهم، فإن 59% من الجمهوريين يؤيدون ترشيح ترامب، بينما يعتقد 41% من المستطلعين أن سياسيًا آخر يجب أن يمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات. في غضون ذلك، أشار 44% من المشاركين الديمقراطيين إلى أنه ينبغي إعادة انتخاب رئيس الدولة الحالي، جو بايدن، في عام 2024، بينما 56% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن مرشحًا آخر يجب أن يمثل حزبهم.
https://sputnikarabic.ae/20220830/ترامب-يطالب-بإعادة-منصبه-كرئيس-أو-إجراء-انتخابات-جديدة-عاجلة-بعد-تصريحات-مؤسس-فيسبوك-1067025448.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يتخذ خطوة رسمية نحو الإعلان عن إعادة انتخابه في 2024

16:24 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
© AFP 2022 / POOL
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قدّم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بعض الوثائق المطلوبة، التي تمهد الطريق للإعلان عن ترشحه لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي لعام 2024، وفقا لإيداع لجنة الانتخابات الفيدرالية.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في ملف معدّل للجنة الانتخابات الفيدرالية، أشارت حملة بايدن إلى أنها عينت أمين الصندوق، كيانا سبنسر، التي عملت لفترة طويلة كمحللة ضرائب لبايدن.
ويأتي التسجيل قبل أن يلقي الرئيس الأمريكي خطابا، اليوم الثلاثاء، في ولاية بنسلفانيا، بشأن ما وصفه بأنه "معركة من أجل روح الأمة".
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09:30 GMT
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشر يوم الأحد الماضي، وأجرته صحيفة "USA Today" الوطنية، وخدمة الاجتماع Ipsos، أن حوالي 6 من كل 10 جمهوريين يعتقد أن على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وبحسبهم، فإن 59% من الجمهوريين يؤيدون ترشيح ترامب، بينما يعتقد 41% من المستطلعين أن سياسيًا آخر يجب أن يمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات. في غضون ذلك، أشار 44% من المشاركين الديمقراطيين إلى أنه ينبغي إعادة انتخاب رئيس الدولة الحالي، جو بايدن، في عام 2024، بينما 56% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن مرشحًا آخر يجب أن يمثل حزبهم.
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