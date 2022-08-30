https://sputnikarabic.ae/20220830/بايدن-يتخذ-خطوة-رسمية-نحو-الإعلان-عن-إعادة-انتخابه-في-2024-1067056568.html

بايدن يتخذ خطوة رسمية نحو الإعلان عن إعادة انتخابه في 2024

بايدن يتخذ خطوة رسمية نحو الإعلان عن إعادة انتخابه في 2024

قدّم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بعض الوثائق المطلوبة، التي تمهد الطريق للإعلان عن ترشحه لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي لعام 2024، وفقا لإيداع... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T16:24+0000

2022-08-30T16:24+0000

2022-08-30T16:24+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في ملف معدّل للجنة الانتخابات الفيدرالية، أشارت حملة بايدن إلى أنها عينت أمين الصندوق، كيانا سبنسر، التي عملت لفترة طويلة كمحللة ضرائب لبايدن.ويأتي التسجيل قبل أن يلقي الرئيس الأمريكي خطابا، اليوم الثلاثاء، في ولاية بنسلفانيا، بشأن ما وصفه بأنه "معركة من أجل روح الأمة".وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشر يوم الأحد الماضي، وأجرته صحيفة "USA Today" الوطنية، وخدمة الاجتماع Ipsos، أن حوالي 6 من كل 10 جمهوريين يعتقد أن على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وبحسبهم، فإن 59% من الجمهوريين يؤيدون ترشيح ترامب، بينما يعتقد 41% من المستطلعين أن سياسيًا آخر يجب أن يمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات. في غضون ذلك، أشار 44% من المشاركين الديمقراطيين إلى أنه ينبغي إعادة انتخاب رئيس الدولة الحالي، جو بايدن، في عام 2024، بينما 56% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن مرشحًا آخر يجب أن يمثل حزبهم.

https://sputnikarabic.ae/20220830/ترامب-يطالب-بإعادة-منصبه-كرئيس-أو-إجراء-انتخابات-جديدة-عاجلة-بعد-تصريحات-مؤسس-فيسبوك-1067025448.html

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