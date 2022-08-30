https://sputnikarabic.ae/20220830/بوتين-ولوكاشينكو-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-1067026610.html
بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره البيلاروسي، ألكساندر لوكاشينكو، الوضع في أوكرانيا. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:50+0000
2022-08-30T09:50+0000
2022-08-30T09:50+0000
روسيا
محادثات مباشرة
فلاديمير بوتين
ألكسندر لوكاشينكو
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وقال الكرملين في بيان بهذا الصدد: "تمت مناقشة بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك الوضع في أوكرانيا".في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان جولوفتشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بيلاروس وروسيا على وشك إكمال العمل بشأن اتفاقية نقل المواد النووية.وقال جولوفتشينكو خلال لقائه مع وفد مؤسسة "روسآتوم" في مينسك: "نحن على وشك الانتهاء من العمل بشأن اتفاق حكومي بين بلدينا لنقل المواد النووية. يجري تطوير هذا الاتفاق كجزء من خارطة الطريق لبرنامج الدولة الاتحادية (اتحاد روسيا وبيلاروسيا) في مجال الطاقة النووية. الاتفاق يخضع حالياً للمراجعة من قبل الدوائر الحكومية المختصة".يعد مشروع محطة الطاقة النووية البيلاروسية أكبر مشروع اقتصادي روسي - بيلاروسي. حيث يجري بناء المحطة بمفاعلين بسعة إجمالية 2400 ميغاواط، في أوستروفيتس (مقاطعة غرودنو).وفي 10 حزيران/ يونيو من العام الماضي، أفادت وزارة الطاقة في بيلاروسيا أن لجنة الاستلام قد وقعت وثيقة استلام لبدء التشغيل للوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية البيلاروسية، وسيتم تشغيل وحدة الطاقة الثانية لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية في عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220721/لوكاشينكو-ما-يحدث-في-أوكرانيا-ليست-حربا-وروسيا-لم-تستخدم-أسلحتها-المرعبة-بعد-1065393931.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, محادثات مباشرة, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, محادثات مباشرة, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا
تابعنا عبر
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره البيلاروسي، ألكساندر لوكاشينكو، الوضع في أوكرانيا.
وقال الكرملين في بيان بهذا الصدد: "تمت مناقشة
بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك الوضع في أوكرانيا".
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان جولوفتشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بيلاروس وروسيا على وشك إكمال العمل بشأن اتفاقية نقل المواد النووية.
وقال جولوفتشينكو خلال لقائه مع وفد مؤسسة "روسآتوم" في مينسك: "نحن على وشك الانتهاء من العمل بشأن اتفاق حكومي بين بلدينا لنقل المواد النووية. يجري تطوير هذا الاتفاق كجزء من خارطة الطريق لبرنامج الدولة الاتحادية (اتحاد روسيا وبيلاروسيا) في مجال الطاقة النووية. الاتفاق يخضع حالياً للمراجعة من قبل الدوائر الحكومية المختصة".
يعد مشروع محطة الطاقة النووية البيلاروسية أكبر مشروع اقتصادي روسي - بيلاروسي. حيث يجري بناء المحطة بمفاعلين بسعة إجمالية 2400 ميغاواط، في أوستروفيتس (مقاطعة غرودنو).
وفي 10 حزيران/ يونيو من العام الماضي، أفادت وزارة الطاقة في بيلاروسيا أن لجنة الاستلام قد وقعت وثيقة استلام لبدء التشغيل للوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية البيلاروسية، وسيتم تشغيل وحدة الطاقة الثانية لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية في عام 2022.