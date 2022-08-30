https://sputnikarabic.ae/20220830/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-في-وفاة-ميخائيل-غورباتشوف-1067066683.html
بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف
بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه الحارة في وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T22:11+0000
2022-08-30T22:11+0000
2022-08-30T22:36+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، "أن الرئيس الروسي سيبعث صباح اليوم (الأربعاء) برقية تعزية إلى أسرة وأصدقاء ميخائيل غورباتشوف".وقال: "الرئيس (فلاديمير) بوتين يعرب عن عميق تعازيه لوفاة ميخائيل غورباتشوف".وفي وقت سابق، مساء اليوم ،أعلن المستشفى المركزي السريري عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.وحاز غورباتشوف على جائزة نوبل للسلام عام 1990، وبعد ترك رئاسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، انخرط في الأنشطة الاجتماعية والأدبية.
https://sputnikarabic.ae/20220830/وفاة-غورباتشوف-عن-عمر-92-عاما-1067064071.html
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أخبار روسيا اليوم
بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف
22:11 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 22:36 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه الحارة في وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
موسكو - سبوتنيك
. وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، "أن الرئيس الروسي سيبعث صباح اليوم (الأربعاء) برقية تعزية إلى أسرة وأصدقاء ميخائيل غورباتشوف".
وقال: "الرئيس (فلاديمير) بوتين يعرب عن عميق تعازيه لوفاة ميخائيل غورباتشوف".
وفي وقت سابق، مساء اليوم ،أعلن المستشفى المركزي السريري عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.
وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".
والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.
ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
وحاز غورباتشوف
على جائزة نوبل للسلام عام 1990، وبعد ترك رئاسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، انخرط في الأنشطة الاجتماعية والأدبية.