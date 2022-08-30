https://sputnikarabic.ae/20220830/بوريل-الوضع-الأوكراني-لا-يتحسن-1067020666.html
بوريل: الوضع الأوكراني لا يتحسن
بوريل: الوضع الأوكراني لا يتحسن
لا يتحسن الوضع في أوكرانيا، وفقا لرؤية مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T08:41+0000
2022-08-30T08:41+0000
2022-08-30T08:45+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وصرح بوريل بذلك قبل انعقاد اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في براغ، حيث قال: "سنواصل اليوم مناقشة الوضع في أوكرانيا الذي لا يتحسن لسوء الحظ".ومعنى هذا أن الغرب لم يتمكن من "قهر روسيا عسكريا" بواسطة قوات نظام الحكم الأوكراني.وجدد بوريل تصميم الغرب على "إحراز الانتصار العسكري" في الأراضي الأوكرانية، إذ قال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لأوكرانيا وخاصة في المجال العسكري.وما فتئ الغرب يستفز روسيا بمواصلة زحف آلته الحربية، حلف الناتو باتجاهها، بينما استمر نظام الحكم الأوكراني الذي يحيطه الغرب برعايته في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد مناوئيه في جنوب شرقي أوكرانيا حتى أن روسيا لم تر مفرا من التحرك لدرء الأخطار المخيمة عليها وسكان منطقة دونباس، فبدأت عمليتها الخاصة في أوكرانيا.وأشار بوريل إلى أن محطة زابوروجيه النووية تبقى في حالة خطيرة من دون أن يذكر أن السبب هو القصف المدفعي والصاروخي الأوكراني الذي يستهدف منشآت تابعة للمحطة النووية الموجودة في منطقة خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوريل: الوضع الأوكراني لا يتحسن
08:41 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 08:45 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
لا يتحسن الوضع في أوكرانيا، وفقا لرؤية مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل.
وصرح بوريل بذلك قبل انعقاد اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في براغ، حيث قال
: "سنواصل اليوم مناقشة الوضع في أوكرانيا الذي لا يتحسن لسوء الحظ".
ومعنى هذا أن الغرب لم يتمكن من "قهر روسيا عسكريا" بواسطة قوات نظام الحكم الأوكراني.
وجدد بوريل تصميم الغرب على "إحراز الانتصار العسكري" في الأراضي الأوكرانية، إذ قال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لأوكرانيا وخاصة في المجال العسكري.
وما فتئ الغرب يستفز روسيا بمواصلة زحف آلته الحربية، حلف الناتو باتجاهها، بينما استمر نظام الحكم الأوكراني الذي يحيطه الغرب برعايته في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد مناوئيه في جنوب شرقي أوكرانيا حتى أن روسيا لم تر مفرا من التحرك لدرء الأخطار المخيمة عليها وسكان منطقة دونباس، فبدأت عمليتها الخاصة في أوكرانيا.
وأشار بوريل إلى أن محطة زابوروجيه النووية تبقى في حالة خطيرة من دون أن يذكر أن السبب هو القصف المدفعي والصاروخي الأوكراني الذي يستهدف منشآت تابعة للمحطة النووية الموجودة في منطقة خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية.