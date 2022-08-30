https://sputnikarabic.ae/20220830/بيسكوف-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-تتطور-بشكل-ديناميكي-وستستمر-في-التطور--1067028398.html

بيسكوف: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل ديناميكي وستستمر في التطور

بيسكوف: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل ديناميكي وستستمر في التطور

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، على منشورات صحيفة "واشنطن بوست" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية، بأن هذه الصحيفة تنشر... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T10:12+0000

2022-08-30T10:12+0000

2022-08-30T10:53+0000

روسيا

التعاون الاقتصادي

إيران

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "واشنطن بوست، للأسف تنشر الكثير من المعلومات المغلوطة مؤخرًا. أما بالنسبة لعلاقاتنا مع إيران، كما تعلمون، فهي تتطور بشكل ديناميكي، وكانت تتطور من قبل، وتتطور الآن وستستمر في التطور".ويناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، غدا الثلاثاء في موسكو، الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك المشاريع المشتركة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة والنقل.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في 31 أغسطس/آب، سيقوم وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أمير عبد اللهيان، بزيارة عمل إلى موسكو، سيجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف".وأضافت الخارجية أنه خلال المحادثات في موسكو "من المقرر مواصلة تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية المهمة، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في إيران، أوكرانيا وسوريا وأفغانستان وما وراء القوقاز وحول بحر قزوين".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصف التعاون بين بلاده وروسيا بـ "الاستراتيجي" الذي يتطور يوما بعد يوم.وقال رئيسي خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي يعقده رئيسي بحضور وسائل إعلام أجنبية: "تعاوننا مع روسيا هو تعاون استراتيجي في مختلف المجالات ويتطور يوما بعد يوم".وأشار إلى أنه لدى لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تم التأكيد على مواصلة التعاون وإزالة العقبات التي تعترض ذلك"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.وأضاف: "نتابع (مع روسيا) الاستثمارات في مجال الطاقة والنفط والغاز".وأكد رئيسي على أن "التعاون مع روسيا مستمر على أساس خطة شاملة بين البلدين".وفي 19 يوليو/تموز الماضي، زار بوتين طهران، لحضور القمة الثلاثية وفق صيغة "أستانا" مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي.

https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيسي-تعاوننا-مع-روسيا-استراتيجي-في-مختلف-المجالات-1066977156.html

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