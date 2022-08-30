https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-لجنة-صيانة-صافر-في-صنعاء-لـسبوتنيك-الأمم-المتحدة-هي-المسؤولة-عن-حل-أزمة-السفينة-1067056696.html

رئيس لجنة صيانة "صافر" في صنعاء لـ"سبوتنيك": الأمم المتحدة هي المسؤولة عن حل أزمة السفينة

رئيس لجنة صيانة "صافر" في صنعاء لـ"سبوتنيك": الأمم المتحدة هي المسؤولة عن حل أزمة السفينة

قال زيد الوشلي، رئيس لجنة صافر ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، إن اللجنة تعمل في هذا الوقت مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة خزان النفط... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T16:28+0000

2022-08-30T16:28+0000

2022-08-30T16:28+0000

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102495/28/1024952829_0:139:3741:2243_1920x0_80_0_0_b1c7b6923c0a5c65409780f06db33b39.jpg

وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن التأخر في إنهاء أزمة صافر ليس من طرفنا، الآن الأمم المتحدة هي المسؤولة، على ما يبدو أن لديهم مشاكل لوجستية تتعلق بعملية التمويل، حيث إن الأمر لا يتعلق بصيانة للسفينة، بل شراء سفينة بديلة عن "صافر".وحول اتهامات التحالف لصنعاء بأنها تعرقل عملية إيجاد حل لأزمة السفينة، يقول الوشلي:، اتهامنا بتعطيل أو عدم السماح بالتعامل مع أزمة السفينة، لا يتعلق بالفترة الأخيرة فقط، بل تم تسويق الاتهامات منذ اليوم الأول للحرب، وهي أحد أساليب العدو في الحرب.وأشار إلى أن حكومة صنعاء هي من تواصلت مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة، فكيف يمكن لمن يبحث عن الحلول أن يضع العراقيل، مع العلم أننا لم نصل إلى المكان الذي ترسو فيه السفينة بالمطلق، لأنها تدار من شركة صافر ومقرها في مأرب الخاضعة للاحتلال من قبل تحالف العدوان.ولفت الوشلي إلى أن الوضع الحالي لخزان "صافر" مستقر، لكنها متهالكة بمقياس حالة السفن، حيث أن أي قطعة في البحر ولا يتم عمل الصيانات الكاملة لها، هذا الأمر ينقص كثيرا من عمرها.وأكدت الأمم المتحدة أن أي كارثة ستحدث في خزان صافر قبالة الشواطيء اليمنية، سواء بالانفجار أو التسريب سيكلف علاجها 20 مليار دولار.ووفقا لما نشره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في يونيو/حزيران الماضي، أكد أن خزان صافر الموجود قبالة الساحل اليمني قد يتسرب قريبا أو ينفجر أو ينهار مسببا أسوأ كارثة بيئية في العالم.وعن التأثيرات المباشرة لهذا التسريب أوضح أنه "يدمر الشعاب المرجانية البكر وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية عبر البحر الأحمر، ويعرض ملايين الأشخاص للهواء شديد التلوث، ويقطع الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى المنقذة للحياة عن اليمن، حيث يعيش 17 مليون شخص بالفعل بحاجة إلى مساعدات غذائية".وأكد أن المجتمعات الساحلية ستكون الأكثر تضررا، إذ ستفقد مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك بين عشية وضحاها، مشيرا إلى أن استرداد مخزون الأسماك سيستغرق 25 عامًا، مؤكدا أن تكلفة التنظيف وحدها ستكون 20 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20220617/الأمم-المتحدة-إذا-انفجر-خزان-صافر-أو-تسرب-ما-بداخله-سنحتاج-20-مليار-دولار-لمعالجة-الكارثة-1063758956.html

https://sputnikarabic.ae/20220416/البرلمان-العربي-خزان-صافر-قنبلة-موقوتة-وتلاعب-الحوثيين-به-ينذر-بكارثة-1061253642.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن