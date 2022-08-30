https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-وزراء-بولندا-يهدد-بإمكانية-حدوث-انفجار-داخل-الاتحاد-الأوروبي-1067024797.html
رئيس وزراء بولندا يحذر من إمكانية حدوث "انفجار" داخل الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء بولندا يحذر من إمكانية حدوث "انفجار" داخل الاتحاد الأوروبي
يعتقد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيسكي، أن هناك احتمالية بحدوث "انفجار" داخلي في الاتحاد الأوروبي بسبب الانقسام بين الدول التي تريد السلام وتلك التي... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:24+0000
2022-08-30T09:24+0000
2022-08-30T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104380/33/1043803369_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_14fc9c9ddc8a20d75129dcb4c04f634b.jpg
وبحسب قوله، هناك من يحاولون إقناع الجمهور والقادة في الغرب بإمكانية إنهاء العملية الخاصة والعودة إلى "العمل كالمعتاد". والتقى مورافيسكي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الاثنين، وقال رئيس الوزراء للصحفيين بعد الاجتماع، إنه طلب من ماكرون الإسراع في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قال مورافيسكي إن بولندا تصر على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف عن إصدار التأشيرات للروس، باستثناء التأشيرات الإنسانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104380/33/1043803369_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e9ac23277345f3d102c0623d5480aa06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رئيس وزراء بولندا يحذر من إمكانية حدوث "انفجار" داخل الاتحاد الأوروبي
09:24 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 09:27 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
يعتقد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيسكي، أن هناك احتمالية بحدوث "انفجار" داخلي في الاتحاد الأوروبي بسبب الانقسام بين الدول التي تريد السلام وتلك التي تريد "انتصارا" لأوكرانيا.
وبحسب قوله، هناك من يحاولون إقناع الجمهور
والقادة في الغرب بإمكانية إنهاء العملية الخاصة والعودة إلى "العمل كالمعتاد".
تصريحات رئيس الوزراء لصحيفة "فيغارو" الفرنسية، جاءت ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يؤدي الانقسام بين دول أوروبا التي تريد السلام، وأولئك الذين يريدون "انتصارًا" لأوكرانيا، إلى "انفجار" الاتحاد الأوروبي.
والتقى مورافيسكي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الاثنين، وقال رئيس الوزراء للصحفيين بعد الاجتماع، إنه طلب من ماكرون الإسراع في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، قال مورافيسكي إن بولندا تصر على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف عن إصدار التأشيرات للروس، باستثناء التأشيرات الإنسانية.