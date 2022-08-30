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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-وزراء-بولندا-يهدد-بإمكانية-حدوث-انفجار-داخل-الاتحاد-الأوروبي-1067024797.html
رئيس وزراء بولندا يحذر من إمكانية حدوث "انفجار" داخل الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء بولندا يحذر من إمكانية حدوث "انفجار" داخل الاتحاد الأوروبي
يعتقد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيسكي، أن هناك احتمالية بحدوث "انفجار" داخلي في الاتحاد الأوروبي بسبب الانقسام بين الدول التي تريد السلام وتلك التي... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:24+0000
2022-08-30T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وبحسب قوله، هناك من يحاولون إقناع الجمهور والقادة في الغرب بإمكانية إنهاء العملية الخاصة والعودة إلى "العمل كالمعتاد". والتقى مورافيسكي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الاثنين، وقال رئيس الوزراء للصحفيين بعد الاجتماع، إنه طلب من ماكرون الإسراع في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قال مورافيسكي إن بولندا تصر على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف عن إصدار التأشيرات للروس، باستثناء التأشيرات الإنسانية.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

رئيس وزراء بولندا يحذر من إمكانية حدوث "انفجار" داخل الاتحاد الأوروبي

09:24 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 09:27 GMT 30.08.2022)
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZ الاتحاد الأوروبي، 2018
 الاتحاد الأوروبي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZ
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يعتقد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيسكي، أن هناك احتمالية بحدوث "انفجار" داخلي في الاتحاد الأوروبي بسبب الانقسام بين الدول التي تريد السلام وتلك التي تريد "انتصارا" لأوكرانيا.
وبحسب قوله، هناك من يحاولون إقناع الجمهور والقادة في الغرب بإمكانية إنهاء العملية الخاصة والعودة إلى "العمل كالمعتاد".

تصريحات رئيس الوزراء لصحيفة "فيغارو" الفرنسية، جاءت ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يؤدي الانقسام بين دول أوروبا التي تريد السلام، وأولئك الذين يريدون "انتصارًا" لأوكرانيا، إلى "انفجار" الاتحاد الأوروبي.

والتقى مورافيسكي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الاثنين، وقال رئيس الوزراء للصحفيين بعد الاجتماع، إنه طلب من ماكرون الإسراع في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، قال مورافيسكي إن بولندا تصر على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف عن إصدار التأشيرات للروس، باستثناء التأشيرات الإنسانية.
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Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:01 GMT
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