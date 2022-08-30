https://sputnikarabic.ae/20220830/زاهي-حواس-ينفي-عثوره-على-بردية-تفيد-بأن-أبو-الهول-كان-إماراتيا-واسمه-أبو-نواف-1067056256.html
زاهي حواس ينفي عثوره على بردية تفيد بأن "أبو الهول" كان إماراتيا واسمه أبو نواف
زاهي حواس ينفي عثوره على بردية تفيد بأن "أبو الهول" كان إماراتيا واسمه أبو نواف
قال وزير الآثار المصري السابق، زاهي حواس، إنه لا صحة للمزاعم التي تفيد بعثوره على بردية تشير إلى أن تمثال أبو الهول يعود إلى شخصية خليجية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:15+0000
2022-08-30T16:15+0000
2022-08-30T16:15+0000
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وتداول مستخدمون على مواقع التواصل صورة قالوا إنها لبردية تعود للأسرة السابعة الفرعونية، عثر عليها حواس، جاء فيها أن أبو الهول كان إماراتيا متزوجا من الملكة حتشبسوت واسمه الحقيقي أبو نواف.في سياق آخر، قال حواس إنه يرأس حاليا فريقا يبحث عن مقبرة المهندس المعماري إيمحتب في منطقة سقارة، وهو الذي بنى هرم سقارة المدرج، وأول شخص في التاريخ يصنع سقفا ومواد من الحجر، وكان يعرف بإله الطب.كما أشار إلى جهود بحثية أخرى في منطقة وادي الملوك في البر الغربي في الأقصر، عن مقبرة الملكة نفرتيتي، التي يعتقد أنها دفنت بجوار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
زاهي حواس ينفي عثوره على بردية تفيد بأن "أبو الهول" كان إماراتيا واسمه أبو نواف
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قال وزير الآثار المصري السابق، زاهي حواس، إنه لا صحة للمزاعم التي تفيد بعثوره على بردية تشير إلى أن تمثال أبو الهول يعود إلى شخصية خليجية.
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل صورة قالوا إنها لبردية تعود للأسرة السابعة الفرعونية، عثر عليها حواس، جاء فيها أن أبو الهول كان إماراتيا متزوجا من الملكة حتشبسوت واسمه الحقيقي أبو نواف.
وقال حواس في تصريحات لموقع "القاهرة 24
" المحلي، إن جميع ما تم تداوله عار من الصحة تمامًا، وحقيقة زواج أبو الهول من الملكة حتشبسوت، ليست إلا من وحي خيال مروجي الشائعات.
في سياق آخر، قال حواس إنه يرأس حاليا فريقا يبحث عن مقبرة المهندس المعماري إيمحتب في منطقة سقارة، وهو الذي بنى هرم سقارة المدرج، وأول شخص في التاريخ يصنع سقفا ومواد من الحجر، وكان يعرف بإله الطب.
كما أشار إلى جهود بحثية أخرى في منطقة وادي الملوك في البر الغربي في الأقصر، عن مقبرة الملكة نفرتيتي، التي يعتقد أنها دفنت بجوار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.