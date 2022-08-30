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https://sputnikarabic.ae/20220830/سلطات-القرم-تعلن-عن-إمكانية-تأجيل-منتدى-يالطا-الاقتصادي-1067016824.html
سلطات القرم تعلن عن إمكانية تأجيل "منتدى يالطا الاقتصادي"
سلطات القرم تعلن عن إمكانية تأجيل "منتدى يالطا الاقتصادي"
قال نائب رئيس الوزراء في حكومة شبه جزيرة القرم، غورغي مُرادوف، إن انعقاد "منتدى يالطا الاقتصادي الدولي" قد يتم تأجيله حتى العام المقبل. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T06:29+0000
2022-08-30T06:29+0000
اقتصاد
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وصرح مرادوف في لقاء مع "سبوتنيك": "لعدد من الأسباب، قد يتم تأجيل المنتدى إلى العام المقبل. القرار النهائي اتخذته اللجنة المنظمة للمنتدى".في أبريل 2020 ، لم ينعقد "منتدى يالطا" بسبب جائحة فيروس كورونا. وقررت اللجنة المنظمة للمنتدى أن يتزامن مع انعقاده في عام 2021 مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية القرم كجزء من روسيا الاتحادية. وتم تأجيل منتدى 2021 من أبريل إلى بداية نوفمبر.
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اقتصاد
اقتصاد

سلطات القرم تعلن عن إمكانية تأجيل "منتدى يالطا الاقتصادي"

06:29 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Aleksei Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس
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© Sputnik . Aleksei Malgavko
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قال نائب رئيس الوزراء في حكومة شبه جزيرة القرم، غورغي مُرادوف، إن انعقاد "منتدى يالطا الاقتصادي الدولي" قد يتم تأجيله حتى العام المقبل.
وصرح مرادوف في لقاء مع "سبوتنيك": "لعدد من الأسباب، قد يتم تأجيل المنتدى إلى العام المقبل. القرار النهائي اتخذته اللجنة المنظمة للمنتدى".

يذكر أنه في عام 2021، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، عن تأجيل منتدى يالطا الاقتصادي الدولي السادس (YIEF) الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، إلى عام 2022 بسبب الوضع الصعب مع فيروس كورونا. وكان من المتوقع عقد المنتدى في الربع الرابع.

في أبريل 2020 ، لم ينعقد "منتدى يالطا" بسبب جائحة فيروس كورونا. وقررت اللجنة المنظمة للمنتدى أن يتزامن مع انعقاده في عام 2021 مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية القرم كجزء من روسيا الاتحادية. وتم تأجيل منتدى 2021 من أبريل إلى بداية نوفمبر.
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