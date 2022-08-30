https://sputnikarabic.ae/20220830/عبد-اللهيان-أطراف-غربية-تريد-من-إيران-أن-تلعب-دورا-فاعلا-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1067052972.html

عبد اللهيان: أطراف غربية تريد من إيران أن تلعب دورا فاعلا في حل الأزمة الأوكرانية

عبد اللهيان: أطراف غربية تريد من إيران أن تلعب دورا فاعلا في حل الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث خلال زيارته إلى موسكو المقررة غدا سبل حل الأزمة الأوكرانية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T15:32+0000

2022-08-30T15:32+0000

2022-08-30T15:32+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد عبد اللهيان أن "الهدف الأساسي من الزيارة إلى موسكو هو محاولة إيجاد حل للأزمة الأوكرانية". وأوضح أن "العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان مدرجتان أيضًا على جدول الزيارة".وسيتوجه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى موسكو غدًا الأربعاء، حيث سيلتقي ويجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، عرضت طهران على موسكو وكييف استضافة المفاوضات بينهما من أجل حل الأزمة الراهنة ووقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".

https://sputnikarabic.ae/20220526/إيران-تكشف-عن-تقديم-عرض-على-روسيا-وأوكرانيا-لاستضافة-المفاوضات-بينهما-من-أجل-وقف-الحرب-1062719108.html

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