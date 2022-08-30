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https://sputnikarabic.ae/20220830/عبد-اللهيان-أطراف-غربية-تريد-من-إيران-أن-تلعب-دورا-فاعلا-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1067052972.html
عبد اللهيان: أطراف غربية تريد من إيران أن تلعب دورا فاعلا في حل الأزمة الأوكرانية
عبد اللهيان: أطراف غربية تريد من إيران أن تلعب دورا فاعلا في حل الأزمة الأوكرانية
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث خلال زيارته إلى موسكو المقررة غدا سبل حل الأزمة الأوكرانية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:32+0000
2022-08-30T15:32+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد عبد اللهيان أن "الهدف الأساسي من الزيارة إلى موسكو هو محاولة إيجاد حل للأزمة الأوكرانية". وأوضح أن "العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان مدرجتان أيضًا على جدول الزيارة".وسيتوجه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى موسكو غدًا الأربعاء، حيث سيلتقي ويجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، عرضت طهران على موسكو وكييف استضافة المفاوضات بينهما من أجل حل الأزمة الراهنة ووقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20220526/إيران-تكشف-عن-تقديم-عرض-على-روسيا-وأوكرانيا-لاستضافة-المفاوضات-بينهما-من-أجل-وقف-الحرب-1062719108.html
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إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

عبد اللهيان: أطراف غربية تريد من إيران أن تلعب دورا فاعلا في حل الأزمة الأوكرانية

15:32 GMT 30.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث خلال زيارته إلى موسكو المقررة غدا سبل حل الأزمة الأوكرانية.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد عبد اللهيان أن "الهدف الأساسي من الزيارة إلى موسكو هو محاولة إيجاد حل للأزمة الأوكرانية".

وأضاف: "بعض الأطراف الغربية تريد أن تلعب طهران دورا فاعلا في هذه القضية".

وأوضح أن "العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان مدرجتان أيضًا على جدول الزيارة".
وسيتوجه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى موسكو غدًا الأربعاء، حيث سيلتقي ويجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إيران تكشف عن تقديم عرض على روسيا وأوكرانيا لاستضافة المفاوضات بينهما
26 مايو, 09:46 GMT
يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، عرضت طهران على موسكو وكييف استضافة المفاوضات بينهما من أجل حل الأزمة الراهنة ووقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".
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