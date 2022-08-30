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https://sputnikarabic.ae/20220830/لوكاشينكو-يقول-إنه-شبع-من-الرئاسة-ولا-يتمسك-بمقعده-1067049970.html
لوكاشينكو يقول إنه "شبع" من الرئاسة ولا يتمسك بمقعده
لوكاشينكو يقول إنه "شبع" من الرئاسة ولا يتمسك بمقعده
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه شبع من الرئاسة، ولا يتمسك بمقعده الحالي، وذلك ردا على من يدعون تمسكه بالسلطة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:43+0000
2022-08-30T14:43+0000
ألكسندر لوكاشينكو
أحداث بيلاروسيا
العالم
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وقال لوكاشينكو، في خطاب ألقاه خلال لقاء لتطوير الحزب والمجتمع المدني، في مينسك اليوم الثلاثاء: "سيبدأ البعض في اتهامي بأنني خائف من الشعب وأريد التمسك في منصبي، وأنني سأجمع الأشخاص المقربين مني وسوف ينتخبونني مرة أخرى رئيسا لبيلاروس. لم يكن لدي مثل هذا الهدف من قبل ولن يكون لاحقا".وأكد أن الحفاظ على السلطة "لا يعد مهمة رئيسية" بالنسبة إليه، مضيفا: "يجب أن تهتموا أنتم بذلك أكثر".ووصل لوكاشينكو إلى سدة الحكم عام 1994، عبر أول انتخابات تشهدها البلاد، ومنذ ذلك التاريخ وهو يعتلي كرسي الحكم، عبر ست ولايات رئاسية، كان آخرها تلك التي جرت في العام قبل الماضي.
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ألكسندر لوكاشينكو, أحداث بيلاروسيا, العالم
ألكسندر لوكاشينكو, أحداث بيلاروسيا, العالم

لوكاشينكو يقول إنه "شبع" من الرئاسة ولا يتمسك بمقعده

14:43 GMT 30.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه شبع من الرئاسة، ولا يتمسك بمقعده الحالي، وذلك ردا على من يدعون تمسكه بالسلطة.
وقال لوكاشينكو، في خطاب ألقاه خلال لقاء لتطوير الحزب والمجتمع المدني، في مينسك اليوم الثلاثاء: "سيبدأ البعض في اتهامي بأنني خائف من الشعب وأريد التمسك في منصبي، وأنني سأجمع الأشخاص المقربين مني وسوف ينتخبونني مرة أخرى رئيسا لبيلاروس. لم يكن لدي مثل هذا الهدف من قبل ولن يكون لاحقا".

وقال مخاطبا الحضور: "لقد شبعت بالفعل من الرئاسة".

وأكد أن الحفاظ على السلطة "لا يعد مهمة رئيسية" بالنسبة إليه، مضيفا: "يجب أن تهتموا أنتم بذلك أكثر".
ووصل لوكاشينكو إلى سدة الحكم عام 1994، عبر أول انتخابات تشهدها البلاد، ومنذ ذلك التاريخ وهو يعتلي كرسي الحكم، عبر ست ولايات رئاسية، كان آخرها تلك التي جرت في العام قبل الماضي.
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