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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220830/مروحيات-كا-52-تحبط-محاولة-هجومية-للقوات-الأوكرانية-1067018264.html
مروحيات "كا-52" تحبط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية
مروحيات "كا-52" تحبط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية
تحدث ملاح مروحية روسية من طراز "كا-52" للصحفيين حول إسهام مروحيته في إحباط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية جنوبي أوكرانيا. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T07:31+0000
2022-08-30T07:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كانت القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة الهادفة أولا إلى تحرير منطقة دونباس في جنوب شرقي أوكرانيا من قوات النظام الأوكراني الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين منذ عام 2014، قد وصلت إلى جنوب أوكرانيا حيث حررت مقاطعة خيرسون وأجزاء كبيرة من مقاطعة زابوروجيه، ودخلت مقاطعة نيكولايف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 29 أغسطس/آب أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم على جزء محرر من مقاطعة نيكولايف. وباءت المحاولة الهجومية بالفشل، إذ أحبطتها القوات الروسية.عن تفاصيل إحباط المحاولة الهجومية للقوات الأوكرانية قال ملاح مروحية "كا-52": "عندما بدأ العدو محاولته الهجومية صدر لنا تكليف بتدمير نقطة ارتكاز له، فتوجهنا إلى هناك لنجد أن العدو بدأ محاولته. وأحبطناها غير متأثرين بالتشويش الإلكتروني وبالصواريخ المتجهة إلينا".وأضاف أن طواقم مروحيات "كا-52" المشاركة في العملية الخاصة اكتسبت خلال القتال والتدريب مهارة على تجنب ضربات العدو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مروحيات "كا-52" تحبط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية

07:31 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 07:48 GMT 30.08.2022)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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تحدث ملاح مروحية روسية من طراز "كا-52" للصحفيين حول إسهام مروحيته في إحباط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية جنوبي أوكرانيا.
كانت القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة الهادفة أولا إلى تحرير منطقة دونباس في جنوب شرقي أوكرانيا من قوات النظام الأوكراني الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين منذ عام 2014، قد وصلت إلى جنوب أوكرانيا حيث حررت مقاطعة خيرسون وأجزاء كبيرة من مقاطعة زابوروجيه، ودخلت مقاطعة نيكولايف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 29 أغسطس/آب أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم على جزء محرر من مقاطعة نيكولايف. وباءت المحاولة الهجومية بالفشل، إذ أحبطتها القوات الروسية.
عن تفاصيل إحباط المحاولة الهجومية للقوات الأوكرانية قال ملاح مروحية "كا-52": "عندما بدأ العدو محاولته الهجومية صدر لنا تكليف بتدمير نقطة ارتكاز له، فتوجهنا إلى هناك لنجد أن العدو بدأ محاولته. وأحبطناها غير متأثرين بالتشويش الإلكتروني وبالصواريخ المتجهة إلينا".
وأضاف أن طواقم مروحيات "كا-52" المشاركة في العملية الخاصة اكتسبت خلال القتال والتدريب مهارة على تجنب ضربات العدو.
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Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:45 GMT
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