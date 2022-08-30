https://sputnikarabic.ae/20220830/مروحيات-كا-52-تحبط-محاولة-هجومية-للقوات-الأوكرانية-1067018264.html
مروحيات "كا-52" تحبط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية
مروحيات "كا-52" تحبط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية
تحدث ملاح مروحية روسية من طراز "كا-52" للصحفيين حول إسهام مروحيته في إحباط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية جنوبي أوكرانيا. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T07:31+0000
2022-08-30T07:31+0000
2022-08-30T07:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كانت القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة الهادفة أولا إلى تحرير منطقة دونباس في جنوب شرقي أوكرانيا من قوات النظام الأوكراني الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين منذ عام 2014، قد وصلت إلى جنوب أوكرانيا حيث حررت مقاطعة خيرسون وأجزاء كبيرة من مقاطعة زابوروجيه، ودخلت مقاطعة نيكولايف.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 29 أغسطس/آب أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم على جزء محرر من مقاطعة نيكولايف. وباءت المحاولة الهجومية بالفشل، إذ أحبطتها القوات الروسية.عن تفاصيل إحباط المحاولة الهجومية للقوات الأوكرانية قال ملاح مروحية "كا-52": "عندما بدأ العدو محاولته الهجومية صدر لنا تكليف بتدمير نقطة ارتكاز له، فتوجهنا إلى هناك لنجد أن العدو بدأ محاولته. وأحبطناها غير متأثرين بالتشويش الإلكتروني وبالصواريخ المتجهة إلينا".وأضاف أن طواقم مروحيات "كا-52" المشاركة في العملية الخاصة اكتسبت خلال القتال والتدريب مهارة على تجنب ضربات العدو.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مروحيات "كا-52" تحبط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية
07:31 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 07:48 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
تحدث ملاح مروحية روسية من طراز "كا-52" للصحفيين حول إسهام مروحيته في إحباط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية جنوبي أوكرانيا.
كانت القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة الهادفة أولا إلى تحرير منطقة دونباس في جنوب شرقي أوكرانيا من قوات النظام الأوكراني الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين منذ عام 2014، قد وصلت إلى جنوب أوكرانيا حيث حررت مقاطعة خيرسون وأجزاء كبيرة من مقاطعة زابوروجيه، ودخلت مقاطعة نيكولايف.
وأعلنت
وزارة الدفاع الروسية في 29 أغسطس/آب أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم على جزء محرر من مقاطعة نيكولايف. وباءت المحاولة الهجومية بالفشل، إذ أحبطتها القوات الروسية.
عن تفاصيل إحباط المحاولة الهجومية للقوات الأوكرانية قال ملاح مروحية "كا-52": "عندما بدأ العدو محاولته الهجومية صدر لنا تكليف بتدمير نقطة ارتكاز له، فتوجهنا إلى هناك لنجد أن العدو بدأ محاولته. وأحبطناها غير متأثرين بالتشويش الإلكتروني وبالصواريخ المتجهة إلينا".
وأضاف أن طواقم مروحيات "كا-52" المشاركة في العملية الخاصة اكتسبت خلال القتال والتدريب مهارة على تجنب ضربات العدو.