https://sputnikarabic.ae/20220830/مصدر-أمني-سوري-مصادرة-أسلحة-لـداعش-وتحييد-واعتقال-عدد-منهم-في-ريف-درعا-1067042626.html

مصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ"داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم في ريف درعا

مصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ"داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم في ريف درعا

كشف مصدر أمني سوري عن أن الأجهزة المختصة في محافظة درعا تمكنت من تحييد عدد من قياديي ومسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) والقبض... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T14:07+0000

2022-08-30T14:07+0000

2022-08-30T14:07+0000

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067041381_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d6c25e2c352724027ac42604215921e.jpg

ونقل مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوبي سوريا، عن مصدر أمني في المحافظة، بأن الجهات الأمنية، تمكنت خلال عمليتها التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا الغربي قبل أيام، من القضاء على عدد من قياديي التنظيم الإرهابي عرف منهم الإرهابي أبو سالم العراقي و أبو عمر الجبابي والإرهابي محمد صايل العودات، كما تم توقيف عدد آخر منهم.وأضاف المصدر لـ "سبوتنيك" أن العملية أسفرت عن مصادرة أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين المذكورين، إضافة لأعتدة متنوعة تمت مصادرتها بعد التحقيق مع الإرهابيين المقبوض عليهم والتي توزعت ضمن عدة مستودعات مخفية ومموهة في ريف درعا الغربي.ولفت المصدر إلى أن مخابئ الأسلحة التي تمت مصادرتها تضم بنادق آلية وقناصات أمريكية الصنع وقواذف غربية الصنع متنوعة بينها قذائف (P9) وقذائف (RBG) وقذائف هاون متعددة العيارات، فضلاً عن كميات من القنابل اليدوية والذخيرة المتنوعة للأسلحة المتوسطة والخفيفة، وكميات من مادة الـ (C4) شديدة الانفجار محشوة ضمن خرطوم يستخدم لإحداث تدمير كبير عن تفجيره.وكانت وحدات من الجيش السوري والأجهزة الأمنية قد نفذت عملية أمنية محدودة خلال الشهر الفائت في منطقة المثلث (السوري الأردني) مع الجولان المحتل، استهدف مناطق هامة بقيت لفترة طويلة معقلا لعمليات خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا الغربي، لا سيما بلدات (طفس) و(اليادودة) و(تسيل).ووفقا للمصادر، فإن تلك الخلايا هي المدبر الأساسي لعمليات الاغتيالات والاعتداءات والهجمات الإرهابية التي نفذت بحق مدنيين وعسكريين في محافظة درعا خلال الأشهر الأخيرة.

https://sputnikarabic.ae/20220813/العراق-ينقل-الدفعة-الرابعة-من-عوائل-داعش-المحتجزين-في-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1066371348.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم