مصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ"داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم في ريف درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmadمصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ "داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم بريف درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
كشف مصدر أمني سوري عن أن الأجهزة المختصة في محافظة درعا تمكنت من تحييد عدد من قياديي ومسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) والقبض على آخرين في المناطق المتاخمة للحدود الأردنية والجولان السوري المحتل، إضافة إلى مصادرة أسلحة كانت بحوزتهم، بينها قناصات أمريكية الصنع.
ونقل مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوبي سوريا، عن مصدر أمني في المحافظة، بأن الجهات الأمنية، تمكنت خلال عمليتها التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا الغربي قبل أيام، من القضاء على عدد من قياديي التنظيم الإرهابي عرف منهم الإرهابي أبو سالم العراقي و أبو عمر الجبابي والإرهابي محمد صايل العودات، كما تم توقيف عدد آخر منهم.
© Sputnik . Firas Al Ahmadمصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ "داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم بريف درعا
مصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ "داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم بريف درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وأضاف المصدر لـ "سبوتنيك" أن العملية أسفرت عن مصادرة أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين المذكورين، إضافة لأعتدة متنوعة تمت مصادرتها بعد التحقيق مع الإرهابيين المقبوض عليهم والتي توزعت ضمن عدة مستودعات مخفية ومموهة في ريف درعا الغربي.
© Sputnik . Firas Al Ahmadمصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ "داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم بريف درعا
مصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ "داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم بريف درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
ولفت المصدر إلى أن مخابئ الأسلحة التي تمت مصادرتها تضم بنادق آلية وقناصات أمريكية الصنع وقواذف غربية الصنع متنوعة بينها قذائف (P9) وقذائف (RBG) وقذائف هاون متعددة العيارات، فضلاً عن كميات من القنابل اليدوية والذخيرة المتنوعة للأسلحة المتوسطة والخفيفة، وكميات من مادة الـ (C4) شديدة الانفجار محشوة ضمن خرطوم يستخدم لإحداث تدمير كبير عن تفجيره.
© Sputnik . Firas Al Ahmadمصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ "داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم بريف درعا
مصدر أمني سوري: مصادرة أسلحة لـ "داعش" وتحييد واعتقال عدد منهم بريف درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وكانت وحدات من الجيش السوري والأجهزة الأمنية قد نفذت عملية أمنية محدودة خلال الشهر الفائت في منطقة المثلث (السوري الأردني) مع الجولان المحتل، استهدف مناطق هامة بقيت لفترة طويلة معقلا لعمليات خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا الغربي، لا سيما بلدات (طفس) و(اليادودة) و(تسيل).
ووفقا للمصادر، فإن تلك الخلايا هي المدبر الأساسي لعمليات الاغتيالات والاعتداءات والهجمات الإرهابية التي نفذت بحق مدنيين وعسكريين في محافظة درعا خلال الأشهر الأخيرة.