https://sputnikarabic.ae/20220830/مصر-تعلن-إصدار-لائحة-تنظيم-سياحة-اليخوت-الأجنبية-1067046950.html
مصر تعلن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية
مصر تعلن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية
أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، الانتهاء من وضع لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:13+0000
2022-08-30T14:13+0000
2022-08-30T14:13+0000
مصر
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وقال الوزير في بيان إنه "تم الانتهاء من أعمال الجنة الوزارية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء".وتضمن قرار الوزير إنشاء نافذة رقمية (موقع إلكترونى) واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها على أن يتم إنشاؤها اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2022.من خلال النافذة سيدخل مالك اليخت البيانات المتعلقة باليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل لإصدار الموافقة من قبل الجهات المعنية.وتحوي النافذة الرقمية رابطا لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.كذلك "تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة".وشمل القرار "السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول".وقرر وزير النقل المصري، إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ ليكون دليلا لجميع المتعاملين، مؤكدا أنه سيتم إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، تصبحا يوما واحدا حال تكرار الزيارة للبلاد.وقال البيان إن وضع لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء يأتي "في إطار القاهرة بأهمية السياحة البحرية وتوجيهات القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل موقع مصر الجغرافي المتميز الذى يتوسط العالم وطول سواحل مصر التي تصل إلى أكثر من 2000 ميل بحري وقربها من السواحل الأوربية من جهة الشمال عن طريق البحر المتوسط ودول الخليج العربي من جهة الشرق عن طريق البحر الأحمر".وشدد على أهمية "امتلاك شريان حيوي عالمي وهو قناة السويس يمر من خلاله معظم رحلات اليخوت السياحية العالمية شمالاً وجنوباً وكذلك امتلاك مصر العديد من الموانئ العامة والمراين السياحية والتى يتوفر بها جميع المقومات لاستقبال اليخوت وتقديم جميع الخدمات التى تحتاجها بمواصفات قياسية عالمية".
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مصر تعلن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية
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أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، الانتهاء من وضع لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء.
وقال الوزير في بيان إنه "تم الانتهاء من أعمال الجنة الوزارية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء".
وتضمن قرار الوزير إنشاء نافذة رقمية (موقع إلكترونى) واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها على أن يتم إنشاؤها اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2022.
من خلال النافذة سيدخل مالك اليخت البيانات المتعلقة باليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل لإصدار الموافقة من قبل الجهات المعنية.
وتحوي النافذة الرقمية رابطا لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.
كذلك "تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة".
وشمل القرار "السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول".
وقرر وزير النقل المصري،
إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ ليكون دليلا لجميع المتعاملين، مؤكدا أنه سيتم إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، تصبحا يوما واحدا حال تكرار الزيارة للبلاد.
وقال البيان إن وضع لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء يأتي "في إطار القاهرة بأهمية السياحة البحرية وتوجيهات القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل موقع مصر الجغرافي المتميز الذى يتوسط العالم وطول سواحل مصر التي تصل إلى أكثر من 2000 ميل بحري وقربها من السواحل الأوربية من جهة الشمال عن طريق البحر المتوسط ودول الخليج العربي من جهة الشرق عن طريق البحر الأحمر".
وشدد على أهمية "امتلاك شريان حيوي عالمي وهو قناة السويس يمر من خلاله معظم رحلات اليخوت السياحية العالمية شمالاً وجنوباً وكذلك امتلاك مصر العديد من الموانئ العامة والمراين السياحية والتى يتوفر بها جميع المقومات لاستقبال اليخوت وتقديم جميع الخدمات التى تحتاجها بمواصفات قياسية عالمية".