عربي
https://sputnikarabic.ae/20220830/مصر-تعلن-إصدار-لائحة-تنظيم-سياحة-اليخوت-الأجنبية-1067046950.html
مصر تعلن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية
مصر تعلن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية
أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، الانتهاء من وضع لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:13+0000
2022-08-30T14:13+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101721/75/1017217551_0:220:4641:2830_1920x0_80_0_0_064993398f0d576a94acf2a437b70a85.jpg
وقال الوزير في بيان إنه "تم الانتهاء من أعمال الجنة الوزارية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء".وتضمن قرار الوزير إنشاء نافذة رقمية (موقع إلكترونى) واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها على أن يتم إنشاؤها اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2022.من خلال النافذة سيدخل مالك اليخت البيانات المتعلقة باليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل لإصدار الموافقة من قبل الجهات المعنية.وتحوي النافذة الرقمية رابطا لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.كذلك "تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة".وشمل القرار "السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول".وقرر وزير النقل المصري، إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ ليكون دليلا لجميع المتعاملين، مؤكدا أنه سيتم إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، تصبحا يوما واحدا حال تكرار الزيارة للبلاد.وقال البيان إن وضع لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء يأتي "في إطار القاهرة بأهمية السياحة البحرية وتوجيهات القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل موقع مصر الجغرافي المتميز الذى يتوسط العالم وطول سواحل مصر التي تصل إلى أكثر من 2000 ميل بحري وقربها من السواحل الأوربية من جهة الشمال عن طريق البحر المتوسط ودول الخليج العربي من جهة الشرق عن طريق البحر الأحمر".وشدد على أهمية "امتلاك شريان حيوي عالمي وهو قناة السويس يمر من خلاله معظم رحلات اليخوت السياحية العالمية شمالاً وجنوباً وكذلك امتلاك مصر العديد من الموانئ العامة والمراين السياحية والتى يتوفر بها جميع المقومات لاستقبال اليخوت وتقديم جميع الخدمات التى تحتاجها بمواصفات قياسية عالمية".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101721/75/1017217551_286:0:4353:3050_1920x0_80_0_0_6720052af670bbcbf8c33f37b81c2897.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

مصر تعلن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية

14:13 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / STRINGERيخت
يخت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / STRINGER
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، الانتهاء من وضع لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء.
وقال الوزير في بيان إنه "تم الانتهاء من أعمال الجنة الوزارية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء".
وتضمن قرار الوزير إنشاء نافذة رقمية (موقع إلكترونى) واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها على أن يتم إنشاؤها اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2022.
من خلال النافذة سيدخل مالك اليخت البيانات المتعلقة باليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل لإصدار الموافقة من قبل الجهات المعنية.
وتحوي النافذة الرقمية رابطا لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.
كذلك "تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة".
وشمل القرار "السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول".
وقرر وزير النقل المصري، إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ ليكون دليلا لجميع المتعاملين، مؤكدا أنه سيتم إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، تصبحا يوما واحدا حال تكرار الزيارة للبلاد.
وقال البيان إن وضع لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء يأتي "في إطار القاهرة بأهمية السياحة البحرية وتوجيهات القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل موقع مصر الجغرافي المتميز الذى يتوسط العالم وطول سواحل مصر التي تصل إلى أكثر من 2000 ميل بحري وقربها من السواحل الأوربية من جهة الشمال عن طريق البحر المتوسط ودول الخليج العربي من جهة الشرق عن طريق البحر الأحمر".
وشدد على أهمية "امتلاك شريان حيوي عالمي وهو قناة السويس يمر من خلاله معظم رحلات اليخوت السياحية العالمية شمالاً وجنوباً وكذلك امتلاك مصر العديد من الموانئ العامة والمراين السياحية والتى يتوفر بها جميع المقومات لاستقبال اليخوت وتقديم جميع الخدمات التى تحتاجها بمواصفات قياسية عالمية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала