https://sputnikarabic.ae/20220830/وثائق-ترامب-السرية-عن-ماكرون-أصبحت-معروفة-1067054634.html
وثائق ترامب السرية عن ماكرون أصبحت معروفة
وثائق ترامب السرية عن ماكرون أصبحت معروفة
كشف تقرير جديد أن دونالد ترامب تفاخر أمام بعض أقرب حلفائه بأن لديه "معلومات محرجة'' عن حياة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال فترة رئاسته. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:55+0000
2022-08-30T15:55+0000
2022-08-30T15:55+0000
العالم
ترامب
وثائق سرية
إيمانويل ماكرون
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وقال شخصان مطلعان على الأمر لصحيفة "رولينج ستون"، إن ترامب زعم أنه تعرف على الأوساخ الخاصة بماكرون من خلال الإحاطات الإعلامية وعرض المعلومات الاستخبارية، لكنهما يعترفان أنه كان من الصعب أحيانا تمييز المعلومات الحقيقية لأنه كان كثير الكلام.وأشار مصدران آخران مطلعان على الوضع إلى أن الكشف عن الوثيقة على ماكرون أثار قلق فرنسا.تحدث ترامب عن طرق ماكرون المزعومة "الشريرة" التي "[لا] يعرفها الكثير من الناس"، مما أدى إلى تكثيف المخاوف ودفع المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين إلى معرفة ما كان الرئيس السابق عليه.وكتبت ستيفاني غريشام، التي شغلت منصب السكرتيرة الصحفية لترامب في وقت ما، في مذكراتها أن ترامب وصف ماكرون بشكل خاص بأنه "رجل وسيم" و"مائة وعشرون رطلا من الغضب".كانت علاقة الرئيس الأمريكي الأسبق والرئيس الفرنسي متقلبة، والتي تضمنت تداعيات خلال فترة حكم ترامب.من بين المواد التي عثر عليها عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عند تفتيش مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وثائق تحتوي على معلومات عن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، فقد صادر الـ”إف بي آي” 11 مجموعة من الوثائق، بعضها مصنف “سرّي للغاية” في خلال عملية التفتيش.
https://sputnikarabic.ae/20220826/-إف-بي-آي-يكشف-عن-إفادة-خطية-توضح-أسباب-مداهمة-منزل-ترامب-1066883792.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ترامب, وثائق سرية, إيمانويل ماكرون
العالم, ترامب, وثائق سرية, إيمانويل ماكرون
وثائق ترامب السرية عن ماكرون أصبحت معروفة
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كشف تقرير جديد أن دونالد ترامب تفاخر أمام بعض أقرب حلفائه بأن لديه "معلومات محرجة'' عن حياة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال فترة رئاسته.
وقال شخصان مطلعان على الأمر لصحيفة "رولينج ستون"، إن ترامب زعم أنه تعرف على الأوساخ الخاصة بماكرون من خلال الإحاطات الإعلامية وعرض المعلومات الاستخبارية، لكنهما يعترفان أنه كان من الصعب أحيانا تمييز المعلومات الحقيقية لأنه كان كثير الكلام.
قال أحد المصادر: "غالبًا ما يكون من الصعب معرفة ما إذا كان هراءًا أم لا".
وأشار مصدران
آخران مطلعان على الوضع إلى أن الكشف عن الوثيقة على ماكرون أثار قلق فرنسا.
تحدث ترامب عن طرق ماكرون المزعومة "الشريرة" التي "[لا] يعرفها الكثير من الناس"، مما أدى إلى تكثيف المخاوف ودفع المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين إلى معرفة ما كان الرئيس السابق عليه.
وكتبت ستيفاني غريشام، التي شغلت منصب السكرتيرة الصحفية لترامب في وقت ما، في مذكراتها أن ترامب وصف ماكرون بشكل خاص بأنه "رجل وسيم" و"مائة وعشرون رطلا من الغضب".
كانت علاقة الرئيس الأمريكي الأسبق والرئيس الفرنسي متقلبة، والتي تضمنت تداعيات خلال فترة حكم ترامب.
من بين المواد التي عثر عليها عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عند تفتيش مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وثائق تحتوي على معلومات عن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.
وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، فقد صادر الـ”إف بي آي” 11 مجموعة من الوثائق، بعضها مصنف “سرّي للغاية” في خلال عملية التفتيش.