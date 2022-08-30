https://sputnikarabic.ae/20220830/وثائق-ترامب-السرية-عن-ماكرون-أصبحت-معروفة-1067054634.html

وثائق ترامب السرية عن ماكرون أصبحت معروفة

وثائق ترامب السرية عن ماكرون أصبحت معروفة

كشف تقرير جديد أن دونالد ترامب تفاخر أمام بعض أقرب حلفائه بأن لديه "معلومات محرجة'' عن حياة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال فترة رئاسته. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T15:55+0000

2022-08-30T15:55+0000

2022-08-30T15:55+0000

العالم

ترامب

وثائق سرية

إيمانويل ماكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103666/87/1036668784_0:95:2407:1449_1920x0_80_0_0_efa8b1e9aa4e5751e0406aec12b54d93.jpg

وقال شخصان مطلعان على الأمر لصحيفة "رولينج ستون"، إن ترامب زعم أنه تعرف على الأوساخ الخاصة بماكرون من خلال الإحاطات الإعلامية وعرض المعلومات الاستخبارية، لكنهما يعترفان أنه كان من الصعب أحيانا تمييز المعلومات الحقيقية لأنه كان كثير الكلام.وأشار مصدران آخران مطلعان على الوضع إلى أن الكشف عن الوثيقة على ماكرون أثار قلق فرنسا.تحدث ترامب عن طرق ماكرون المزعومة "الشريرة" التي "[لا] يعرفها الكثير من الناس"، مما أدى إلى تكثيف المخاوف ودفع المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين إلى معرفة ما كان الرئيس السابق عليه.وكتبت ستيفاني غريشام، التي شغلت منصب السكرتيرة الصحفية لترامب في وقت ما، في مذكراتها أن ترامب وصف ماكرون بشكل خاص بأنه "رجل وسيم" و"مائة وعشرون رطلا من الغضب".كانت علاقة الرئيس الأمريكي الأسبق والرئيس الفرنسي متقلبة، والتي تضمنت تداعيات خلال فترة حكم ترامب.من بين المواد التي عثر عليها عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عند تفتيش مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وثائق تحتوي على معلومات عن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.وحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، فقد صادر الـ”إف بي آي” 11 مجموعة من الوثائق، بعضها مصنف “سرّي للغاية” في خلال عملية التفتيش.

https://sputnikarabic.ae/20220826/-إف-بي-آي-يكشف-عن-إفادة-خطية-توضح-أسباب-مداهمة-منزل-ترامب-1066883792.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, ترامب, وثائق سرية, إيمانويل ماكرون