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https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-الخارجة-العراقي-يبحث-مع-نظيره-السعودي-نتائج-زيارته-لطهران-1067065026.html
وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي نتائج زيارته لطهران
وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي نتائج زيارته لطهران
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بشأن نتائج زيارته الأخيرة إلى طهران. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T20:55+0000
2022-08-30T20:58+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن حسين تلقى اتصالا من بن فرحان، عبّر خلاله الأخير عن تضامن المملكة مع الشعب العراقي ودعم استقرار وأمن البلاد.وقال البيان إن الجانبين بحثا نتائج زيارة الوزير العراقي لطهران، وما تعكسه من إيجابية على العلاقات الثنائيّة بين الرياض وطهران.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي استمرار بلاده في قيادة الوساطة لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية، "وقدم عرضا مفصلا في هذا الصدد".
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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم

وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي نتائج زيارته لطهران

20:55 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 30.08.2022)
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بشأن نتائج زيارته الأخيرة إلى طهران.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن حسين تلقى اتصالا من بن فرحان، عبّر خلاله الأخير عن تضامن المملكة مع الشعب العراقي ودعم استقرار وأمن البلاد.
وقال البيان إن الجانبين بحثا نتائج زيارة الوزير العراقي لطهران، وما تعكسه من إيجابية على العلاقات الثنائيّة بين الرياض وطهران.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي استمرار بلاده في قيادة الوساطة لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية، "وقدم عرضا مفصلا في هذا الصدد".
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