https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-الخارجة-العراقي-يبحث-مع-نظيره-السعودي-نتائج-زيارته-لطهران-1067065026.html

وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي نتائج زيارته لطهران

وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي نتائج زيارته لطهران

أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بشأن نتائج زيارته الأخيرة إلى طهران. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن حسين تلقى اتصالا من بن فرحان، عبّر خلاله الأخير عن تضامن المملكة مع الشعب العراقي ودعم استقرار وأمن البلاد.وقال البيان إن الجانبين بحثا نتائج زيارة الوزير العراقي لطهران، وما تعكسه من إيجابية على العلاقات الثنائيّة بين الرياض وطهران.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي استمرار بلاده في قيادة الوساطة لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية، "وقدم عرضا مفصلا في هذا الصدد".

https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-الوزراء-العراقي-يهدد-بإعلان-منصبه-شاغرا-إذا-استمر-التناحر-بين-القوى-السياسية-في-البلاد-1067063786.html

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