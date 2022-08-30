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احتياطي تونس من العملة الصعبة يصل إلى 115 يوم توريد
احتياطي تونس من العملة الصعبة يصل إلى 115 يوم توريد
تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة وفق آخر تحديث للبنك المركزي إلى نحو 227 مليون دولار، أي ما يعادل 115 يوم توريد. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:04+0000
2022-08-30T09:04+0000
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
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وبذلك سجل الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة تراجعا مقارنة بأرقام 2021 التي عادلت 124 يوم توريد، وفق موقع "تونس الرقمية".وبحسب معطيات البنك المركزي التونسي بلغ الحساب الجاري للخزينة، 423 مليون دينار (132.26 مليون دولار)، بينما بلغت الأوراق النقدية والسبائك المتداولة، 18657 مليون دينار (5833.58 مليون دولار).ونهاية الشهر الماضي، ذكرت تقارير تونسية أن الدين الخارجي ارتفع لتبلغ قيمته 34 مليار دولار، وهو "ما سيمثل ثقلا كبيرا ‏على اقتصاد البلاد، وأحد أبرز عوائق استعادة النمو، وعامل مربك للتنمية".‏وينقسم الدين التونسي إلى دين خارجي بقيمة 21 مليار دولار ودين داخلي بنسبة 13 مليار دولار، وفقا لقناة "نسمة" التونسية، نقلا عن مقال تحليلي لصحيفة "الشعب نيوز".
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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أخبار تونس اليوم, اقتصاد
أخبار تونس اليوم, اقتصاد

احتياطي تونس من العملة الصعبة يصل إلى 115 يوم توريد

09:04 GMT 30.08.2022
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة وفق آخر تحديث للبنك المركزي إلى نحو 227 مليون دولار، أي ما يعادل 115 يوم توريد.
وبذلك سجل الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة تراجعا مقارنة بأرقام 2021 التي عادلت 124 يوم توريد، وفق موقع "تونس الرقمية".
وبحسب معطيات البنك المركزي التونسي بلغ الحساب الجاري للخزينة، 423 مليون دينار (132.26 مليون دولار)، بينما بلغت الأوراق النقدية والسبائك المتداولة، 18657 مليون دينار (5833.58 مليون دولار).
ونهاية الشهر الماضي، ذكرت تقارير تونسية أن الدين الخارجي ارتفع لتبلغ قيمته 34 مليار دولار، وهو "ما سيمثل ثقلا كبيرا ‏على اقتصاد البلاد، وأحد أبرز عوائق استعادة النمو، وعامل مربك للتنمية".‏
وينقسم الدين التونسي إلى دين خارجي بقيمة 21 مليار دولار ودين داخلي بنسبة 13 مليار دولار، وفقا لقناة "نسمة" التونسية، نقلا عن مقال تحليلي لصحيفة "الشعب نيوز".
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