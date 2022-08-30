https://sputnikarabic.ae/20220830/-بعثة-ممثلي-الشركات-الصناعية-لمدينة-موسكو-تشارك-في-فعاليات-بيزنس-ميسيا-بالإمارات-1067019711.html
بعثة ممثلي الشركات الصناعية لمدينة موسكو تشارك في فعاليات "بيزنس ميسيا" بالإمارات
بعثة ممثلي الشركات الصناعية لمدينة موسكو تشارك في فعاليات "بيزنس ميسيا" بالإمارات
أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو فتح باب التسجيل لمشاركة الشركات الصناعية لمدينة موسكو في فعاليات بعثة الأعمال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة "بيزنس... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T08:17+0000
2022-08-30T08:17+0000
2022-08-30T08:17+0000
روسيا
بعثة
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال رئيس قسم السياسة الاستثمارية والصناعية للعاصمة موسكو، فلاديسلاف أوشينسكي، في تصريحات للموقع الرسمي لحكومة موسكو:يشار إلى أن مهمة العمل ستعقد من 21 إلى 24 نوفمبر، يمكنك التقديم حتى 15 سبتمبر، والمشاركة مجانية. سيقوم المتخصصون في مركز "موسبروم" بدعم ومرافقة الصناعيين في العاصمة طوال فترة التحضير لمهمة تجارية: سوف يتشاورون حول القضايا المتعلقة بتصدير السلع والخدمات إلى الإمارات العربية المتحدة، ويقدمون تحليلا حديثًا عن السوق المستهدف.وتابع أوشينسكي "نظرا للتطور الديناميكي للإنتاج الصناعي، فقد زاد الطلب على الأجهزة الكهربائية المختلفة والآلات والمعدات ومعدات الاتصالات في المنطقة. اليوم، يمكن لمصنعي العاصمة تغطية الطلب على هذه المنتجات بالكامل".
https://sputnikarabic.ae/20180628/مونديال-سلطات-موسكو-مراكز-استشارات-رجال-الأعمال-العاصمة-1033406391.html
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روسيا, بعثة, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا, بعثة, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بعثة ممثلي الشركات الصناعية لمدينة موسكو تشارك في فعاليات "بيزنس ميسيا" بالإمارات
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أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو فتح باب التسجيل لمشاركة الشركات الصناعية لمدينة موسكو في فعاليات بعثة الأعمال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة "بيزنس ميسيا".
وقال رئيس قسم السياسة الاستثمارية والصناعية للعاصمة موسكو، فلاديسلاف أوشينسكي، في تصريحات للموقع الرسمي لحكومة موسكو:
"تم فتح باب التسجيل لمشاركة الشركات الصناعية في موسكو في بعثة الأعمال الدولية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقا لتقديراتنا، سيتم إجراء أكثر من 100 مفاوضة ثنائية مع مشتري المنتجات المصنعة في موسكو كجزء من برنامج المشتري. المهام التي وضعناها لأنفسنا كجزء من أقرب مهمة عمل هي زيادة حجم عمليات التسليم وتوسيع قائمة سلع التصدير، وكذلك جلب شركات جديدة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك ممثلي الشركات المتوسطة الحجم ".
يشار إلى أن مهمة العمل
ستعقد من 21 إلى 24 نوفمبر، يمكنك التقديم حتى 15 سبتمبر، والمشاركة مجانية. سيقوم المتخصصون في مركز "موسبروم" بدعم ومرافقة الصناعيين في العاصمة طوال فترة التحضير لمهمة تجارية: سوف يتشاورون حول القضايا المتعلقة بتصدير السلع والخدمات إلى الإمارات العربية المتحدة، ويقدمون تحليلا حديثًا عن السوق المستهدف.
وأضاف رئيس القسم أيضا أنه في ربيع عام 2022، عُقد مؤتمر دولي عبر الهاتف مع دول الخليج العربية في موسكو، حيث تم تحديد المنتجات الأكثر طلبًا لشركات العاصمة.
وتابع أوشينسكي "نظرا للتطور الديناميكي للإنتاج الصناعي، فقد زاد الطلب على الأجهزة الكهربائية المختلفة والآلات والمعدات ومعدات الاتصالات في المنطقة. اليوم، يمكن لمصنعي العاصمة تغطية الطلب على هذه المنتجات بالكامل".