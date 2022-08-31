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https://sputnikarabic.ae/20220831/إعلام-وفد-الوكالة-الذرية-يغادر-كييف-باتجاه-محطة-زابوروجيه-النووية--1067068217.html
وفد الوكالة الذرية يغادر كييف باتجاه محطة زابوروجيه النووية
وفد الوكالة الذرية يغادر كييف باتجاه محطة زابوروجيه النووية
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن شهود في مكان الحادث أن قافلة سيارات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت من العاصمة الأوكرانية كييف باتجاه محطة... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T04:42+0000
2022-08-31T05:04+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ولم يتضح متى تخطط بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى محطة الطاقة النووية.محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.وتتهم روسيا أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيه للطاقة النووية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

وفد الوكالة الذرية يغادر كييف باتجاه محطة زابوروجيه النووية

04:42 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 05:04 GMT 31.08.2022)
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محطة نووية للطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
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ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن شهود في مكان الحادث أن قافلة سيارات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت من العاصمة الأوكرانية كييف باتجاه محطة زابوريجيه النووية.
موسكو - سبوتنيك. ولم يتضح متى تخطط بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى محطة الطاقة النووية.
محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.
وتتهم روسيا أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيه للطاقة النووية.
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