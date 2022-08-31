https://sputnikarabic.ae/20220831/إيران-تعلن-فتح-جميع-حدودها-مع-العراق-1067084154.html
إيران تعلن فتح جميع حدودها مع العراق
إيران تعلن فتح جميع حدودها مع العراق
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، "فتح حدودها الأربعة، مع العراق". 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:10+0000
2022-08-31T10:10+0000
2022-08-31T10:10+0000
أخبار إيران
أخبار العراق اليوم
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وحسب وسائل إعلام عراقية، قال المساعد السياسي لوزير الداخلية الإيراني، مجيد مير أحمدي، إنه تم فتح معبر مهران في محافظة إيلام وخسروي في محافظة كرمانشاه، وشلمجه وجذابه في محافظة خوزستان، لحضور المواطنيين احتفالات الأربعينية في العراق".وأوضح أحمدي، أن "المنافذ الحدودية البرية بين إيران والعراق تم فتحها بدءا من صباح اليوم وأن المنافذ الجوية فتحت يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى إعادة فتح حدود شلمجه وجذابه أمام الزوار.وكان وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أكد أمس الثلاثاء، أن بلاده ستفتح حدودها البرية مع العراق، عندما تطمئن على سلامة المسافرين الإيرانيين.وقال وحيدي، في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "الأجواء مع العراق مفتوحة أما الحدود البرية فسيتم فتحها متى حصلنا على الاطمئنان على سلامة الزوار".وأعلن الناطق باسم الطيران المدني الإيراني، مير أكبر رضوي، في وقت سابق، أن خطوط الطيران المدني وضعت برنامجا لإعادة الإيرانيين المتواجدين في العراق، على خلفية الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد منذ يوم أمس.
https://sputnikarabic.ae/20220830/العراق-يعلن-فتح-الحدود-البرية-مع-إيران-1067037252.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
إيران تعلن فتح جميع حدودها مع العراق
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، "فتح حدودها الأربعة، مع العراق".
وحسب وسائل إعلام عراقية
، قال المساعد السياسي لوزير الداخلية الإيراني، مجيد مير أحمدي، إنه تم فتح معبر مهران في محافظة إيلام وخسروي في محافظة كرمانشاه، وشلمجه وجذابه في محافظة خوزستان، لحضور المواطنيين احتفالات الأربعينية في العراق".
وأوضح أحمدي، أن "المنافذ الحدودية البرية بين إيران والعراق تم فتحها بدءا من صباح اليوم وأن المنافذ الجوية فتحت يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى إعادة فتح حدود شلمجه وجذابه أمام الزوار.
وكان وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أكد أمس الثلاثاء، أن بلاده ستفتح حدودها البرية مع العراق
، عندما تطمئن على سلامة المسافرين الإيرانيين.
وقال وحيدي، في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "الأجواء مع العراق مفتوحة أما الحدود البرية فسيتم فتحها متى حصلنا على الاطمئنان على سلامة الزوار".
وأعلن الناطق باسم الطيران المدني الإيراني، مير أكبر رضوي، في وقت سابق، أن خطوط الطيران المدني وضعت برنامجا لإعادة الإيرانيين المتواجدين في العراق، على خلفية الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد منذ يوم أمس.