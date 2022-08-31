https://sputnikarabic.ae/20220831/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-النيجر-إلى-82-قتيلا-و102-مصاب-1067086482.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيجر إلى 82 قتيلا و102 مصاب
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيجر إلى 82 قتيلا و102 مصاب
خلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على النيجر منذ يونيو الماضي 82 قتيلا و102 جريح، حسبما أفادت المديرية العامة للوقاية المدنية في النيجر أمس الثلاثاء في حصيلة... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:36+0000
2022-08-31T10:36+0000
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ووفقا لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، قالت الهيئة إن الفيضانات خلفت 82 قتيلا و118191 منكوبا (13921 أسرة).وأضافت أنه تم تسجيل نفوق 652 رأسا من الماشية وإتلاف 14475 طنا من الطعام. وأشارت إلى أن الأمطار دمرت أكثر من 12700 منزل وتسببت في انهيار عشرات الفصول الدراسية ومراكز الرعاية الطبية ومخازن الحبوب.وأوضحت أن المناطق الأكثر تضررا هي مارادي وزيندر وتيلابيري وتاهوا.بدورها، قالت حكومة النيجر إنه تم بدعم من الشركاء توزيع أكثر من 628 طنا من الحبوب على المتضررين.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تواصل هطل الأمطار في النيجر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220721/مصرع-15-شخصا-وتضرر-23-ألف-آخرين-جراء-الفيضانات-في-النيجر-1065393272.html
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أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيجر إلى 82 قتيلا و102 مصاب
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خلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على النيجر منذ يونيو الماضي 82 قتيلا و102 جريح، حسبما أفادت المديرية العامة للوقاية المدنية في النيجر أمس الثلاثاء في حصيلة جديدة.
ووفقا لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، قالت الهيئة إن الفيضانات
خلفت 82 قتيلا و118191 منكوبا (13921 أسرة).
وأضافت أنه تم تسجيل نفوق 652 رأسا من الماشية وإتلاف 14475 طنا من الطعام.
وأشارت إلى أن الأمطار دمرت أكثر من 12700 منزل وتسببت في انهيار عشرات الفصول الدراسية ومراكز الرعاية الطبية ومخازن الحبوب.
وأوضحت أن المناطق الأكثر تضررا هي مارادي وزيندر وتيلابيري وتاهوا.
بدورها، قالت حكومة النيجر إنه تم بدعم من الشركاء توزيع أكثر من 628 طنا من الحبوب على المتضررين.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تواصل هطل الأمطار في النيجر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.