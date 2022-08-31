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https://sputnikarabic.ae/20220831/استمرار-انخفاض-أسعار-النفط-عالميا-1067093294.html
استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا
استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا
استمر انخفاض أسعار النفط عالميا، اليوم الأربعاء، مصحوبا بقلق المستثمرين بشأن ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وزيادة قيود كورونا. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:17+0000
2022-08-31T12:17+0000
اقتصاد
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وذكرت صحيفة "البيان" أن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط انخفضت بمقدار تراوح بين 2.58 دولار، أو 2.82%، إلى 89.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 5.37 دولار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الركود.في السياق ذاته، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم، 3.56 دولار عند 95.75 دولار للبرميل عقب انخفاضها 5.78 دولار أمس الثلاثاء، فيما هبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر 2.70 دولار، أو 2.76 %، عند 95.14 دولار للبرميل.وكانت أسعار النفط العالمية قد واصلت تراجعها السريع، أمس الثلاثاء، حيث بلغ الانخفاض نحو 5 في %، فيما بلغ سعر خام برنت أقل من 98 دولارا للبرميل.وانخفض سعر العقود الأجلة لخام برنت لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 5.03%، ليبلغ سعر البرميل 97.78 دولار، فيما انخفض سعر خام غرب تكساس بنسبة 5.48%، ليبلغ سعر البرميل 91.75 دولار.
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اقتصاد
اقتصاد

استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا

12:17 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкивمنشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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استمر انخفاض أسعار النفط عالميا، اليوم الأربعاء، مصحوبا بقلق المستثمرين بشأن ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وزيادة قيود كورونا.
وذكرت صحيفة "البيان" أن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط انخفضت بمقدار تراوح بين 2.58 دولار، أو 2.82%، إلى 89.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 5.37 دولار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الركود.
في السياق ذاته، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم، 3.56 دولار عند 95.75 دولار للبرميل عقب انخفاضها 5.78 دولار أمس الثلاثاء، فيما هبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر 2.70 دولار، أو 2.76 %، عند 95.14 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط العالمية قد واصلت تراجعها السريع، أمس الثلاثاء، حيث بلغ الانخفاض نحو 5 في %، فيما بلغ سعر خام برنت أقل من 98 دولارا للبرميل.
وانخفض سعر العقود الأجلة لخام برنت لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 5.03%، ليبلغ سعر البرميل 97.78 دولار، فيما انخفض سعر خام غرب تكساس بنسبة 5.48%، ليبلغ سعر البرميل 91.75 دولار.
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