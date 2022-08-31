https://sputnikarabic.ae/20220831/الجيش-الأمريكي-يوقف-أسطوله-بالكامل-من-مروحيات-شينوك-بسبب-عيب-خطير-في-المحركات-1067085568.html
الجيش الأمريكي يوقف أسطوله بالكامل من مروحيات "شينوك" بسبب عيب خطير في المحركات
الجيش الأمريكي يوقف أسطوله بالكامل من مروحيات "شينوك" بسبب عيب خطير في المحركات
كشف مسؤولون أن الجيش الأمريكي أوقف أسطوله بالكامل من مروحيات "شينوك سي أتش-47" وذلك بعد اكتشاف عيب خطير في المحركات. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:22+0000
2022-08-31T10:22+0000
2022-08-31T10:22+0000
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إنه "تم رصد عدة حرائق لمحركات في ذلك الطراز خلال الأيام الماضية، ولم تسفر الحوادث عن خسائر بشرية".وأضافوا أنه تم اتخاذ القرار بوقف تحليق هذا الطراز "بدافع من الحذر الشديد".وأشار المسؤولون إلى أن المختصين يبحثون في أكثر من 70 طائرة تحتوي على جزء يشتبه في ارتباطه بالمشكلة. وأكدوا أن القرار بدأ سريانه في غضون الـ 24 الساعة الماضية تقريبا، موضحين أن الجيش لديه نحو 400 طائرة هليكوبتر في أسطوله.وفي السياق ذاته، كشف أشخاص مطلعون على الأمر أن القرار يستهدف بعض الطرازات من صنع شركة "بوينغ" مع محركات صنعتها شركة "هانيويل إنترناشونال". ووفقا للصحيفة، امتنعت "بوينغ" عن التعليق، فيما قال متحدث باسم شركة "هانيويل" إنهم يعملون مع الجيش لتحديد بعض الأجزاء التي لا تلبي مواصفات التصميم. وأوضح أن هذه الأجزاء تم تركيبها أثناء الصيانة الروتينية، رافضا ذكر اسم الشركة التي صنعت الأجزاء. وأكد أن الشركة تعمل على تزويد الجيش الأمريكي بالبدائل.بدورها، قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي إنه بالفعل تم تحديد السبب لتسريبات الوقود التي تسببت في عدد من حرائق في المحركات، مؤكدة أن الجيش يتخذ خطوات لحل المشكلة.وتعد "شينوك سي أتش-47" مركبة عسكرية متعددة المهام، وهي مروحية نقل عسكري ثقيلة، تمتلك محركين في الذيل والمقدمة، ويمكن استخدامها في العمليات الخاصة.وبدأ إنتاجها منذ عام 1962، ويقول موقع "بوينغ"، الشركة المصنعة للمروحية، إنه يوجد منها طرازات متطورة مازالت في الخدمة في الجيش الأمريكي وأكثر من 19 دولة أخرى، وأنه من المقرر أن تظل في الخدمة في الجيش الأمريكي حتى ثلاثينيات القرن الحالي، على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20220526/البنتاغون-الموافقة-على-بيع-مروحيات-شينوك-47-إف-لمصر-في-صفقة-مقابل-من-26-مليار-دولار--1062746422.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
الجيش الأمريكي يوقف أسطوله بالكامل من مروحيات "شينوك" بسبب عيب خطير في المحركات
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كشف مسؤولون أن الجيش الأمريكي أوقف أسطوله بالكامل من مروحيات "شينوك سي أتش-47" وذلك بعد اكتشاف عيب خطير في المحركات.
ونقلت
صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إنه "تم رصد عدة حرائق لمحركات في ذلك الطراز خلال الأيام الماضية، ولم تسفر الحوادث عن خسائر بشرية".
وأضافوا أنه تم اتخاذ القرار بوقف تحليق هذا الطراز "بدافع من الحذر الشديد".
وأشار المسؤولون إلى أن المختصين يبحثون في أكثر من 70 طائرة تحتوي على جزء يشتبه في ارتباطه بالمشكلة.
وأكدوا أن القرار بدأ سريانه في غضون الـ 24 الساعة الماضية تقريبا، موضحين أن الجيش لديه نحو 400 طائرة هليكوبتر في أسطوله.
وفي السياق ذاته، كشف أشخاص مطلعون على الأمر أن القرار يستهدف بعض الطرازات من صنع شركة "بوينغ" مع محركات صنعتها شركة "هانيويل إنترناشونال".
ووفقا للصحيفة، امتنعت "بوينغ" عن التعليق، فيما قال متحدث باسم شركة "هانيويل" إنهم يعملون مع الجيش لتحديد بعض الأجزاء التي لا تلبي مواصفات التصميم.
وأوضح أن هذه الأجزاء تم تركيبها أثناء الصيانة الروتينية، رافضا ذكر اسم الشركة التي صنعت الأجزاء.
وأكد أن الشركة تعمل على تزويد الجيش الأمريكي بالبدائل.
بدورها، قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي إنه بالفعل تم تحديد السبب لتسريبات الوقود التي تسببت في عدد من حرائق في المحركات، مؤكدة أن الجيش يتخذ خطوات لحل المشكلة.
وتعد "شينوك سي أتش-47" مركبة عسكرية متعددة المهام، وهي مروحية نقل عسكري ثقيلة، تمتلك محركين في الذيل والمقدمة، ويمكن استخدامها في العمليات الخاصة.
وبدأ إنتاجها منذ عام 1962، ويقول موقع
"بوينغ"، الشركة المصنعة للمروحية، إنه يوجد منها طرازات متطورة مازالت في الخدمة في الجيش الأمريكي وأكثر من 19 دولة أخرى، وأنه من المقرر أن تظل في الخدمة في الجيش الأمريكي حتى ثلاثينيات القرن الحالي، على الأقل.