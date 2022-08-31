https://sputnikarabic.ae/20220831/الدول-المشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-1067097147.html
الدول المشاركة في مناورات "فوستوك 2022"
الدول المشاركة في مناورات "فوستوك 2022"
تجري مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في سبعة ميادين تدريب، هي "بوردوني"،... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:29+0000
2022-08-31T13:29+0000
2022-08-31T13:29+0000
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في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
الدول المشاركة في مناورات "فوستوك 2022"
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تجري مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في سبعة ميادين تدريب، هي "بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.
في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.