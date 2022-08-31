https://sputnikarabic.ae/20220831/الكرملين-ليس-هناك-تقدم-في-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-معاهدة-ستارت-1067082306.html

الكرملين: ليس هناك تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة "ستارت"

الكرملين: ليس هناك تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة "ستارت"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن استئناف المفاوضات بشأن معاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة يجب أن يتم دون... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T09:47+0000

2022-08-31T09:47+0000

2022-08-31T09:47+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "استئناف المفاوضات بشأن معاهدة ستارت مع الولايات المتحدة يجب أن يتم دون أي شروط أو تفضيل، حيث يعمل الدبلوماسيون لإحراز تقدم ملموس في هذا الاتجاه".وأضاف بيسكوف: "هناك إشارات ونحن مقتنعون بأن استئناف مفاوضات ستارت هذه يجب أن يتم دون أي مزايا ونحن مهتمون بنفس القدر والعالم بأسره مهتم بذلك".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة لا تمنع الأطراف من تحديث واستبدال أسلحتهم الهجومية الاستراتيجية، شريطة الالتزام بالكمية المحددة وبعض القيود الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. لذلك، فإن حقيقة أن واشنطن تقوم بتحديث أسلحتها النووية ومجمع خدماتها لا يتعارض مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة".وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أعلن في وقت سابق، أن بلاده ملتزمة بتنفيذ معاهدة "ستارت-3" مؤكدًا أنه من الضروري بدء العمل على اتفاقية جديدة واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.وكانت روسيا والولايات المتحدة قد أعلنتا، في شباط/ فبراير 2021، بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لمدة خمس سنوات.

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