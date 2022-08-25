https://sputnikarabic.ae/20220825/-مسؤول-روسي-واشنطن-لديها-موارد-لاستخدام-أسلحة-نووية-أكثر-مما-تنص-عليه-معاهدة-ستارت-1066850267.html

مسؤول روسي: واشنطن لديها موارد لاستخدام أسلحة نووية أكثر مما تنص عليه معاهدة "ستارت"

مسؤول روسي: واشنطن لديها موارد لاستخدام أسلحة نووية أكثر مما تنص عليه معاهدة "ستارت"

أعلن نائب رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي، أندريه بيلوسوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لديها موارد لاستخدام الأسلحة... 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T18:05+0000

2022-08-25T18:05+0000

2022-08-25T18:05+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بيلوسوف للصحفيين: "الولايات المتحدة أعلنت أن بعض الأسلحة الاستراتيجية وقاذفات الصواريخ والغواصات الاستراتيجية تم إعادة هيكلتها ولم يعد من الممكن استخدامها للأسلحة النووية ومع ذلك، وفي سياق معاهدة ستارت لا تستطيع روسيا تأكيد هذا الأمر".هذا وأعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة لا تمنع الأطراف من تحديث واستبدال أسلحتهم الهجومية الاستراتيجية، شريطة الالتزام بالكمية المحددة وبعض القيود الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. لذلك، فإن حقيقة أن واشنطن تقوم بتحديث أسلحتها النووية ومجمع خدماتها لا يتعارض مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة".وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أعلن في وقت سابق، أن بلاده ملتزمة بتنفيذ معاهدة "ستارت-3" مؤكدًا أنه من الضروري بدء العمل على اتفاقية جديدة واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.وكانت روسيا والولايات المتحدة قد أعلنتا، في شباط/ فبراير 2021، بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لمدة خمس سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20220825/-الخارجية-الأمريكية-تشير-إلى-توقف-مؤقت-للمحادثات-بين-واشنطن-وموسكو-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1066846407.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة