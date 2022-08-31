https://sputnikarabic.ae/20220831/بعد-تقارير-عن-بيعها-إلى-ألمانيا-ما-هي-صواريخ-حيتس-3-الإسرائيلية-1067089889.html
بعد تقارير بيعها إلى ألمانيا... ما هي صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية؟
بعد تقارير بيعها إلى ألمانيا... ما هي صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية؟
تمتلك إسرائيل شبكة دفاع جوي متعددة المستويات تعتمد بصورة رئيسية على 3 منظومات صاروخية هي "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"حيتس" بنسخها المختلفة. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T11:29+0000
2022-08-31T11:29+0000
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رصد عسكري
إسرائيل
أخبار ألمانيا
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وتطور إسرائيل منظومتها الدفاعية بصورة منفردة مثل "القبة الحديدية" أو بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في "مقلاع داوود" و"حيتس".وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، أن ألمانيا تدرس شراء منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "حيتس - 3" التي يطلق عليها "آرو - 3" أيضا.معلومات عن منظومة "حيتس - 3" الإسرائيلية المصممة للتصدي للصواريخ الباليستية بعيدة المدى، حسبما ذكر تقرير لموقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي:يقول تقرير لموقع "ديفينس إندستري ديلي" الأمريكي إن منظومة "حيتس" تتكون من محطات الرادار ووسائل الاتصال بالأقمار الصناعية وأنظمة القيادة والسيطرة، إضافة إلى الصواريخ الاعتراضية.
https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-إسرائيل-تعتزم-بيع-صواريخ-حيتس-3-إلى-ألمانيا-1067058811.html
https://sputnikarabic.ae/20210316/ما-قدرة-إسرائيل-على-التصدي-لهجوم-صاروخي-واسع؟-1048378992.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار ألمانيا
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار ألمانيا
بعد تقارير بيعها إلى ألمانيا... ما هي صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية؟
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تمتلك إسرائيل شبكة دفاع جوي متعددة المستويات تعتمد بصورة رئيسية على 3 منظومات صاروخية هي "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"حيتس" بنسخها المختلفة.
وتطور إسرائيل منظومتها الدفاعية بصورة منفردة مثل "القبة الحديدية" أو بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في "مقلاع داوود" و"حيتس".
"القبة الحديدية"... منظومة دفاع جوي
تكتيكية تتصدى للصواريخ قصيرة المدى.
"مقلاع داوود
"... منظومة دفاع جوي لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
"حيتس"... منظومة دفاع جوي لتدمير الصواريخ البالستية والصواريخ بعيدة المدى ويطلق عليها "آرو" أو السهم.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، أن ألمانيا تدرس شراء منظومة الدفاع
الصاروخي الإسرائيلية "حيتس - 3" التي يطلق عليها "آرو - 3" أيضا.
معلومات عن منظومة "حيتس - 3" الإسرائيلية المصممة للتصدي للصواريخ الباليستية بعيدة المدى، حسبما ذكر
تقرير لموقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي:
تصنعها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
يصل مدى صواريخها إلى 2400 كلم.
يمكنها إسقاط الصواريخ المعادية خارج المجال الجوي للدولة.
تعمل وفق مبدأ الاصطدام المباشر مع الهدف وليس الانفجار بالقرب منه مثل أنظمة أخرى.
يتم توجيهها بوسائل الرؤية الإلكترونية ويمكنها إصابة الأهداف خارج الغلاف الجوي للأرض.
يقول تقرير لموقع "ديفينس إندستري ديلي" الأمريكي إن منظومة "حيتس" تتكون من محطات الرادار ووسائل الاتصال بالأقمار الصناعية وأنظمة القيادة والسيطرة، إضافة إلى الصواريخ الاعتراضية
.