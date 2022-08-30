https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-إسرائيل-تعتزم-بيع-صواريخ-حيتس-3-إلى-ألمانيا-1067058811.html

إعلام: إسرائيل تعتزم بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا

إعلام: إسرائيل تعتزم بيع صواريخ "حيتس 3" إلى ألمانيا

أكدت وسائل إعلام عبرية أن ألمانيا تبحث شراء المنظومة الدفاعية"حيتس 3" من إسرائيل، خلال زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد، إلى البلاد، الشهر المقبل. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T17:17+0000

2022-08-30T17:17+0000

2022-08-30T17:17+0000

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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور ألمانيا يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول المقبل، من أجل مناقشة موضوع التنازلات حول قضايا أساسية تتعلق باستعادة الاتفاق النووي الإيراني.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه من بين الملفات الرئيسة التي سيبحثها لابيد في برلين، صفقة بيع منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية "حيتس 3" لألمانيا، فضلا عن ملف التعويضات لعائلات قتلى أولمبياد ميونيخ.وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا شريك أمني لإسرائيل من الدرجة الأولى، وأنه بإمكان ألمانيا طلب شراء أي أسلحة إسرائيلية، مشيرة إلى أن ألمانيا تجري تحديثا كاملا على جيشها بتكلفة تقدر بـ 100 مليار يورو.ويشار إلى أن لابيد قال في مؤتمر صحفي، الأحد الماضي، إن بلاده جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على أمن بلاده القومي، مشددا على أن الاتفاق هو "اتفاق سيئ"، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.وأكد لابيد أن قادة الجيش وجهاز "الموساد" مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل من أجل الحفاظ على أمن بلاده، مدعيا أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذا الأمر.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.وتشير تقارير أمريكية وعبرية إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

https://sputnikarabic.ae/20220827/لابيد-يدعو-نتنياهو-لاجتماع-طارئ-لبحث-الاتفاق-النووي-الإيراني-1066915114.html

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