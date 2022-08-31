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https://sputnikarabic.ae/20220831/توقف-إمدادات-الغاز-عبر-خط-نورد-ستريم-بسبب-الصيانة-المجدولة--1067067889.html
إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" تنخفض إلى الصفر
إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" تنخفض إلى الصفر
انخفضت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى صفر متر مكعب في الساعة، وتم تعليق تشغيل خط الأنابيب لمدة ثلاثة أيام بسبب أعمال الصيانة المجدولة في محطة... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T02:37+0000
2022-08-31T03:34+0000
روسيا
نوردستروم
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لمعلومات مشغل خط أنابيب الغاز "أوبال"، الذي يتلقى الغاز من "نورد ستريم" توقفت عمليات التسليم عبر خط أنابيب البلطيق من الساعة 4 صباحا بتوقيت موسكو، كما أعلن سابقا عملاق الطاقة الروسي غازبروم.كما توقف خط أنابيب الغاز "نيل" الأقل قوة عن تلقي الغاز في وقت سابق، في الساعة 3 صباحا بتوقيت موسكو.وخط أنابيب نورد ستريم 1، هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو/حزيران.
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روسيا, نوردستروم
روسيا, نوردستروم

إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" تنخفض إلى الصفر

02:37 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 03:34 GMT 31.08.2022)
© Sputnik . Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Axel Schmidt
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انخفضت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى صفر متر مكعب في الساعة، وتم تعليق تشغيل خط الأنابيب لمدة ثلاثة أيام بسبب أعمال الصيانة المجدولة في محطة ضاغط بورتوفايا، وفقا لبيانات مشغلي نظام نقل الغاز.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لمعلومات مشغل خط أنابيب الغاز "أوبال"، الذي يتلقى الغاز من "نورد ستريم" توقفت عمليات التسليم عبر خط أنابيب البلطيق من الساعة 4 صباحا بتوقيت موسكو، كما أعلن سابقا عملاق الطاقة الروسي غازبروم.
كما توقف خط أنابيب الغاز "نيل" الأقل قوة عن تلقي الغاز في وقت سابق، في الساعة 3 صباحا بتوقيت موسكو.
وخط أنابيب نورد ستريم 1، هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو/حزيران.
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