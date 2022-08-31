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https://sputnikarabic.ae/20220831/شركة-غازبروم-الروسية-تؤكد-إيقاف-تشغيل-التيار-الشمالي-بسبب-الإصلاحات-المجدولة-1067069979.html
شركة "غازبروم" الروسية تؤكد إيقاف تشغيل "التيار الشمالي" بسبب الإصلاحات المجدولة
شركة "غازبروم" الروسية تؤكد إيقاف تشغيل "التيار الشمالي" بسبب الإصلاحات المجدولة
أكدت شركة "غازبروم" الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" توقفت بالكامل، حيث ستبدأ أعمال الصيانة المقررة في وحدة ضخ الغاز في... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T06:45+0000
2022-08-31T06:45+0000
روسيا
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ونشرت الشركة بصفحتها الرسمية على منصة "تلغرام" بيانا توضيحيا جاء فيه: شركة غازبروم أوقفت إمدادات الغاز وبالرغم من ذلك تظهر البيانات أن كميات صغيرة من الغاز استمرت بالتدفق حتى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو".وأضافت الشركة الروسية أنه بعد توقف إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" تبدأ اليوم أعمال الصيانة المجدولة في وحدة ضخ الغاز، والتي تمتد لمدة ثلاثة أيام متواصلة.وخط أنابيب نورد ستريم 1، هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو/ حزيران.وأوضحت "غازبروم" أن التخفيض بسبب التأخير في تشغيل شركة سيمنز الألمانية، التي فشلت في إعادة مضخات الغاز من مصنع كندي بعد إصلاحها بسبب عقوبات أوتاوا ضد موسكو.
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شركة "غازبروم" الروسية تؤكد إيقاف تشغيل "التيار الشمالي" بسبب الإصلاحات المجدولة

06:45 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Евгений Биятов / الذهاب إلى بنك الصورجناح شركة "غازبروم" الروسية في معرض "نفط غاز 2020".
جناح شركة غازبروم الروسية في معرض نفط غاز 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
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أكدت شركة "غازبروم" الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" توقفت بالكامل، حيث ستبدأ أعمال الصيانة المقررة في وحدة ضخ الغاز في محطة بورتوفايا.
ونشرت الشركة بصفحتها الرسمية على منصة "تلغرام" بيانا توضيحيا جاء فيه: شركة غازبروم أوقفت إمدادات الغاز وبالرغم من ذلك تظهر البيانات أن كميات صغيرة من الغاز استمرت بالتدفق حتى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو".
وأضافت الشركة الروسية أنه بعد توقف إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" تبدأ اليوم أعمال الصيانة المجدولة في وحدة ضخ الغاز، والتي تمتد لمدة ثلاثة أيام متواصلة.
وخط أنابيب نورد ستريم 1، هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو/ حزيران.
وأوضحت "غازبروم" أن التخفيض بسبب التأخير في تشغيل شركة سيمنز الألمانية، التي فشلت في إعادة مضخات الغاز من مصنع كندي بعد إصلاحها بسبب عقوبات أوتاوا ضد موسكو.
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