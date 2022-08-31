https://sputnikarabic.ae/20220831/شركة-غازبروم-الروسية-تؤكد-إيقاف-تشغيل-التيار-الشمالي-بسبب-الإصلاحات-المجدولة-1067069979.html
شركة "غازبروم" الروسية تؤكد إيقاف تشغيل "التيار الشمالي" بسبب الإصلاحات المجدولة
شركة "غازبروم" الروسية تؤكد إيقاف تشغيل "التيار الشمالي" بسبب الإصلاحات المجدولة
أكدت شركة "غازبروم" الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" توقفت بالكامل، حيث ستبدأ أعمال الصيانة المقررة في وحدة ضخ الغاز في... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T06:45+0000
2022-08-31T06:45+0000
2022-08-31T06:45+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065719826_0:246:3203:2047_1920x0_80_0_0_4c94317b201e5e5d9dbb00cb8b5fbab1.jpg
ونشرت الشركة بصفحتها الرسمية على منصة "تلغرام" بيانا توضيحيا جاء فيه: شركة غازبروم أوقفت إمدادات الغاز وبالرغم من ذلك تظهر البيانات أن كميات صغيرة من الغاز استمرت بالتدفق حتى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو".وأضافت الشركة الروسية أنه بعد توقف إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" تبدأ اليوم أعمال الصيانة المجدولة في وحدة ضخ الغاز، والتي تمتد لمدة ثلاثة أيام متواصلة.وخط أنابيب نورد ستريم 1، هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو/ حزيران.وأوضحت "غازبروم" أن التخفيض بسبب التأخير في تشغيل شركة سيمنز الألمانية، التي فشلت في إعادة مضخات الغاز من مصنع كندي بعد إصلاحها بسبب عقوبات أوتاوا ضد موسكو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1065719826_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dc1e49a7594c3b21a591ca5334bb65dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شركة "غازبروم" الروسية تؤكد إيقاف تشغيل "التيار الشمالي" بسبب الإصلاحات المجدولة
تابعنا عبر
أكدت شركة "غازبروم" الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" توقفت بالكامل، حيث ستبدأ أعمال الصيانة المقررة في وحدة ضخ الغاز في محطة بورتوفايا.
ونشرت الشركة بصفحتها الرسمية على منصة "تلغرام" بيانا توضيحيا جاء فيه: شركة غازبروم أوقفت إمدادات الغاز وبالرغم من ذلك تظهر البيانات أن كميات صغيرة من الغاز استمرت بالتدفق حتى الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو".
وأضافت الشركة الروسية أنه بعد توقف إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" تبدأ اليوم أعمال الصيانة المجدولة في وحدة ضخ الغاز، والتي تمتد لمدة ثلاثة أيام متواصلة.
وخط أنابيب نورد ستريم 1، هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو/ حزيران.
وأوضحت "غازبروم" أن التخفيض بسبب التأخير في تشغيل
شركة سيمنز الألمانية، التي فشلت في إعادة مضخات الغاز من مصنع كندي بعد إصلاحها بسبب عقوبات أوتاوا ضد موسكو.