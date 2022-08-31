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قوات سوريا والجزائر و12 بلدا آخر تتدرب في شرق روسيا
قوات سوريا والجزائر و12 بلدا آخر تتدرب في شرق روسيا
شهد أحد ميادين تدريب القوات الروسية في شرق روسيا، اليوم الأربعاء في 31 أغسطس/آب، افتتاح المشروع التدريبي الدولي المعروف باسم "مناورات الشرق – 2022". 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T11:32+0000
2022-08-31T11:32+0000
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلي جميع الدول المشاركة حضروا حفل الافتتاح، حيث رحب بهم نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف. كما ألقى كل من ممثلي أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وكازاخستان وقرغيزيا والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا وطاجيكستان كلمة تحية، مؤكدين الطابع السلمي للتدريب المشترك.وتنطلق فعاليات المشروع التدريبي "الشرق – 2022" في 1 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 7 سبتمبر في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وفي بحري أوخوتسك واليابان، بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بما فيها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساندة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قوات سوريا والجزائر و12 بلدا آخر تتدرب في شرق روسيا

11:32 GMT 31.08.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورالتدريب الروسي الصيني المشترك "الشرق - 2018".
التدريب الروسي الصيني المشترك الشرق - 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Министерство обороны РФ
/
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شهد أحد ميادين تدريب القوات الروسية في شرق روسيا، اليوم الأربعاء في 31 أغسطس/آب، افتتاح المشروع التدريبي الدولي المعروف باسم "مناورات الشرق – 2022".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلي جميع الدول المشاركة حضروا حفل الافتتاح، حيث رحب بهم نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف. كما ألقى كل من ممثلي أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وكازاخستان وقرغيزيا والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا وطاجيكستان كلمة تحية، مؤكدين الطابع السلمي للتدريب المشترك.
وتنطلق فعاليات المشروع التدريبي "الشرق – 2022" في 1 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 7 سبتمبر في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وفي بحري أوخوتسك واليابان، بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بما فيها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساندة.
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