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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220831/مقاتلات-سو-25-الروسية-تكثف-نشاطها-في-سماء-أوكرانيا-فيديو-1067084039.html
مقاتلات "سو-25" الروسية تكثف نشاطها في سماء أوكرانيا... فيديو
مقاتلات "سو-25" الروسية تكثف نشاطها في سماء أوكرانيا... فيديو
كشف طيار عسكري روسي أن طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-25" تكثف مشاركتها في العملية الخاصة في أوكرانيا. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:07+0000
2022-08-31T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الطيار لمصور فيديو عن مشاركة مقاتلات قاذفة من طراز "سو-25" في العملية الخاصة إن كل طيار ينطلق إلى السماء في مهمة قتالية ثلاث إلى أربع مرات في اليوم. وأشار إلى أنهم يحققون جميع المهام المطروحة عليهم. وتتلخص مهمتهم الأساسية في مساندة القوات البرية في ميدان المعركة.وحددت مهمتهم اليوم، مثلا، في تدمير إحدى نقاط تمركز العدو وتحييد إحدى مجموعاته المسلحة وتدمير أسلحتها وآلياتها. وهاجمت الطائرات أهدافها من أدنى ارتفاع ممكن، مطلقة صواريخ غير موجهة عليها.وأشار إلى أنهم يستخدمون الصواريخ الموجهة وغير الموجهة والقنابل لضرب أهداف محددة.وتهدف العملية الخاصة التي تُجريها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، أولاً إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم إبادة جماعية يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مقاتلات "سو-25" الروسية تكثف نشاطها في سماء أوكرانيا... فيديو

10:07 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 31.08.2022)
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة روسية من طراز "سو-25"
مقاتلة قاذفة روسية من طراز سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Министерство обороны РФ
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كشف طيار عسكري روسي أن طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-25" تكثف مشاركتها في العملية الخاصة في أوكرانيا.
وقال الطيار لمصور فيديو عن مشاركة مقاتلات قاذفة من طراز "سو-25" في العملية الخاصة إن كل طيار ينطلق إلى السماء في مهمة قتالية ثلاث إلى أربع مرات في اليوم. وأشار إلى أنهم يحققون جميع المهام المطروحة عليهم. وتتلخص مهمتهم الأساسية في مساندة القوات البرية في ميدان المعركة.
وحددت مهمتهم اليوم، مثلا، في تدمير إحدى نقاط تمركز العدو وتحييد إحدى مجموعاته المسلحة وتدمير أسلحتها وآلياتها. وهاجمت الطائرات أهدافها من أدنى ارتفاع ممكن، مطلقة صواريخ غير موجهة عليها.
وأشار إلى أنهم يستخدمون الصواريخ الموجهة وغير الموجهة والقنابل لضرب أهداف محددة.
وتهدف العملية الخاصة التي تُجريها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، أولاً إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم إبادة جماعية يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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