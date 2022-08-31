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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220831/-مدرعة-ترميناتور-الروسية-تظهر-مناعتها-ضد-صواريخ-الناتو-1067068771.html
مدرعة "ترميناتور" الروسية تظهر مناعتها ضد صواريخ الناتو
مدرعة "ترميناتور" الروسية تظهر مناعتها ضد صواريخ الناتو
أخبر مصدر مطلع وكالة "سبوتنيك" بأن مدرعة "ترميناتور" الروسية تستطيع مقاومة صاروخ "جافلين" الأمريكي المضاد للدروع. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T05:40+0000
2022-08-31T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
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ودخلت العربة المدرعة المعروفة باسم "ترميناتور" الخدمة العسكرية في روسيا عام 2018 وهي مخصصة لمساندة دبابات القوات الصديقة في ميدان المعركة. "ترميناتور" مجهزة بمدفعين من عيار 30 ملم، و4 قواذف لإطلاق صواريخ موجهة ليزريًا من نوع "أتاكا"، وقاذفي رمّانات، ومدفع رشاش من عيار 7.62 ملم.وقال المصدر إن تجارب قتالية تبيِّن أن عربة "ترميناتور" قادرة على تحمل وقع انفجار ذخائر مصنوعة في الدول الأعضاء في حلف الناتو كصاروخ "جافلين". ولا تحتاج عربة تعرضت لهجوم بصواريخ "جافلين" إلا إلى تصليح بسيط في ميدان المعركة لكي تستعيد الجاهزية القتالية الكاملة.وقد أخبر مصدر آخر "سبوتنيك" في وقت سابق بأن عربات "ترميناتور" أظهرت فاعلية عالية في أوكرانيا حيث تواصل القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجريمة قتل جماعي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني.
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سلاح روسيا
سلاح روسيا

مدرعة "ترميناتور" الروسية تظهر مناعتها ضد صواريخ الناتو

05:40 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 05:45 GMT 31.08.2022)
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آلية ترميناتور - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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أخبر مصدر مطلع وكالة "سبوتنيك" بأن مدرعة "ترميناتور" الروسية تستطيع مقاومة صاروخ "جافلين" الأمريكي المضاد للدروع.
ودخلت العربة المدرعة المعروفة باسم "ترميناتور" الخدمة العسكرية في روسيا عام 2018 وهي مخصصة لمساندة دبابات القوات الصديقة في ميدان المعركة. "ترميناتور" مجهزة بمدفعين من عيار 30 ملم، و4 قواذف لإطلاق صواريخ موجهة ليزريًا من نوع "أتاكا"، وقاذفي رمّانات، ومدفع رشاش من عيار 7.62 ملم.
وقال المصدر إن تجارب قتالية تبيِّن أن عربة "ترميناتور" قادرة على تحمل وقع انفجار ذخائر مصنوعة في الدول الأعضاء في حلف الناتو كصاروخ "جافلين". ولا تحتاج عربة تعرضت لهجوم بصواريخ "جافلين" إلا إلى تصليح بسيط في ميدان المعركة لكي تستعيد الجاهزية القتالية الكاملة.
وقد أخبر مصدر آخر "سبوتنيك" في وقت سابق بأن عربات "ترميناتور" أظهرت فاعلية عالية في أوكرانيا حيث تواصل القوات الروسية عمليتها الهادفة إلى توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجريمة قتل جماعي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني.
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