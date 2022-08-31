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10 قتلى بحادث مرور مروع غربي الجزائر
10 قتلى بحادث مرور مروع غربي الجزائر
لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، بحادث مرور مميت في ولاية النعامة، غربي الجزائر، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، حسب بيان للحماية المدنية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:02+0000
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الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. وأصدرت الحماية المدنية بيانا قالت فيه: "شهدت ولاية النعامة صبيحة اليوم، على الساعة 03 و 45 دقيقة، حادث مرور مميت إثر انحراف وانقلاب حافلة نقل مسافرين، بالطريق الوطني رقم 6 بمنطقة بوطويل باتجاه جنين بورزق".وخلف الحادث حسب ذات البيان "للأسف 10 وفيات 42 جريحا".وتم إجلاء ضحايا الحادث والجرحى إلى مصلحتي الإسعاف الطبي الجراحي وحفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "محمد بوضياف " بعين الصفراء وكذا العيادة متعددة الخدمات لبلدية مغرار.يذكر أن حوادث المرور المسجلة خلال الأسبوع الأخير عبر عديد الولايات، أدت إلى وفاة 51 شخصاً وجرح 1785 آخرين، حسب ما ورد، أمس الثلاثاء، في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

10 قتلى بحادث مرور مروع غربي الجزائر

10:02 GMT 31.08.2022
© AP Photo / PERINA LUDEKحادث مروري بسبب الطقس السيئ في التشيك
حادث مروري بسبب الطقس السيئ في التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / PERINA LUDEK
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لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، بحادث مرور مميت في ولاية النعامة، غربي الجزائر، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، حسب بيان للحماية المدنية.
الجزائر - سبوتنيك. وأصدرت الحماية المدنية بيانا قالت فيه: "شهدت ولاية النعامة صبيحة اليوم، على الساعة 03 و 45 دقيقة، حادث مرور مميت إثر انحراف وانقلاب حافلة نقل مسافرين، بالطريق الوطني رقم 6 بمنطقة بوطويل باتجاه جنين بورزق".
وخلف الحادث حسب ذات البيان "للأسف 10 وفيات 42 جريحا".
وتم إجلاء ضحايا الحادث والجرحى إلى مصلحتي الإسعاف الطبي الجراحي وحفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "محمد بوضياف " بعين الصفراء وكذا العيادة متعددة الخدمات لبلدية مغرار.
يذكر أن حوادث المرور المسجلة خلال الأسبوع الأخير عبر عديد الولايات، أدت إلى وفاة 51 شخصاً وجرح 1785 آخرين، حسب ما ورد، أمس الثلاثاء، في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.
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