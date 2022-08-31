https://sputnikarabic.ae/20220831/-10-قتلى-بحادث-مرور-مروع-غربي-الجزائر-1067083049.html
10 قتلى بحادث مرور مروع غربي الجزائر
10 قتلى بحادث مرور مروع غربي الجزائر
لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، بحادث مرور مميت في ولاية النعامة، غربي الجزائر، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، حسب بيان للحماية المدنية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:02+0000
2022-08-31T10:02+0000
2022-08-31T10:02+0000
الجزائر
العالم العربي
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الجزائر - سبوتنيك. وأصدرت الحماية المدنية بيانا قالت فيه: "شهدت ولاية النعامة صبيحة اليوم، على الساعة 03 و 45 دقيقة، حادث مرور مميت إثر انحراف وانقلاب حافلة نقل مسافرين، بالطريق الوطني رقم 6 بمنطقة بوطويل باتجاه جنين بورزق".وخلف الحادث حسب ذات البيان "للأسف 10 وفيات 42 جريحا".وتم إجلاء ضحايا الحادث والجرحى إلى مصلحتي الإسعاف الطبي الجراحي وحفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "محمد بوضياف " بعين الصفراء وكذا العيادة متعددة الخدمات لبلدية مغرار.يذكر أن حوادث المرور المسجلة خلال الأسبوع الأخير عبر عديد الولايات، أدت إلى وفاة 51 شخصاً وجرح 1785 آخرين، حسب ما ورد، أمس الثلاثاء، في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
10 قتلى بحادث مرور مروع غربي الجزائر
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لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، بحادث مرور مميت في ولاية النعامة، غربي الجزائر، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، حسب بيان للحماية المدنية.
الجزائر - سبوتنيك
. وأصدرت الحماية المدنية بيانا قالت فيه: "شهدت ولاية النعامة صبيحة اليوم، على الساعة 03 و 45 دقيقة، حادث مرور مميت إثر انحراف وانقلاب حافلة نقل مسافرين، بالطريق الوطني رقم 6 بمنطقة بوطويل باتجاه جنين بورزق".
وخلف الحادث حسب ذات البيان "للأسف 10 وفيات 42 جريحا".
وتم إجلاء ضحايا الحادث والجرحى إلى مصلحتي الإسعاف الطبي الجراحي وحفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "محمد بوضياف " بعين الصفراء وكذا العيادة متعددة الخدمات لبلدية مغرار.
يذكر أن حوادث المرور المسجلة خلال الأسبوع الأخير عبر عديد الولايات، أدت إلى وفاة 51 شخصاً وجرح 1785 آخرين، حسب ما ورد، أمس الثلاثاء، في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.