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https://sputnikarabic.ae/20220901/أحزاب-المعارضة-في-جنوب-أفريقيا-تعلن-غضبها-بسبب-رفض-الرئيس-الرد-على-التهم-الجنائية-1067146436.html
أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا تعلن غضبها بسبب رفض الرئيس الرد على التهم الجنائية
أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا تعلن غضبها بسبب رفض الرئيس الرد على التهم الجنائية
أعلنت أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا، غضبها من رفض الرئيس سيريل رامافوزا الرد على أسئلتها بخصوص سرقة مبلغ كبير من المال في ضيعته فالا فالا في ليمبوبو. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:56+0000
2022-09-01T13:56+0000
جنوب أفريقيا
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وكما أعرب نواب المعارضة، عن إحباطهم من "هروب الرئيس إلى الأمام"، بعدما رفض رامافوزا في الإجابة على أسئلتهم، بحسب وكالة "ومع".واتفق النواب على أن الرئيس لم يقدم أي سبب قانوني مقبول لعدم الإجابة على الأسئلة المطروحة، حيث قالت سيفيوي غواروب، النائبة عن حزب التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي، "إن على الرئيس تقديم إجابات للأسئلة التي طُرحت على مكتبه منذ أسبوعين".وصرح فلويد شيفامبو، من "مدافعي الحرية الاقتصادية"، بأنه "لا يوجد قانون معمول به يسمح لرئيس الجمهورية بتجنب الإجابة على الأسئلة التي يطرحها النواب".وأكد شيفامبو أنه "لا يوجد قانون يسمح له بتجنب هذه الأسئلة".
https://sputnikarabic.ae/20210711/جنوب-أفريقيا-رامافوزا-يدين-العنف-على-خلفية-حكم-حبس-سلفه-جاكوب-زوما-1049539704.html
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جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا تعلن غضبها بسبب رفض الرئيس الرد على التهم الجنائية

13:56 GMT 01.09.2022
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Sumaya Hisham
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أعلنت أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا، غضبها من رفض الرئيس سيريل رامافوزا الرد على أسئلتها بخصوص سرقة مبلغ كبير من المال في ضيعته فالا فالا في ليمبوبو.
وكما أعرب نواب المعارضة، عن إحباطهم من "هروب الرئيس إلى الأمام"، بعدما رفض رامافوزا في الإجابة على أسئلتهم، بحسب وكالة "ومع".
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واتفق النواب على أن الرئيس لم يقدم أي سبب قانوني مقبول لعدم الإجابة على الأسئلة المطروحة، حيث قالت سيفيوي غواروب، النائبة عن حزب التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي، "إن على الرئيس تقديم إجابات للأسئلة التي طُرحت على مكتبه منذ أسبوعين".
وصرح فلويد شيفامبو، من "مدافعي الحرية الاقتصادية"، بأنه "لا يوجد قانون معمول به يسمح لرئيس الجمهورية بتجنب الإجابة على الأسئلة التي يطرحها النواب".
وأكد شيفامبو أنه "لا يوجد قانون يسمح له بتجنب هذه الأسئلة".
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