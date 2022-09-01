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https://sputnikarabic.ae/20220901/أمريكا-تسمح-لشركاتها-بتطوير-رقائق-ذكية-في-الصين-رغم-استخداماتها-العسكرية-المحتملة-1067161158.html
أمريكا تسمح لشركاتها بتطوير رقائق ذكية في الصين رغم استخداماتها العسكرية المحتملة
أمريكا تسمح لشركاتها بتطوير رقائق ذكية في الصين رغم استخداماتها العسكرية المحتملة
قالت شركة التكنولوجيا الأمريكية "نفيديا" اليوم الخميس، إن حكومة بلادها ستسمح لها بمواصلة تطوير شريحة الذكاء الاصطناعي "إتش 100" في الصين، فيما يعد انتصارا... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T18:34+0000
2022-09-01T18:34+0000
اقتصاد
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت "نفيديا" في إفصاح للجنة البورصات والأوراق المالية الأربعاء إن الحكومة الأمريكية تقيد مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء للخوادم "إيه 100" و"إتش 100" إلى الصين وروسيا، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".لا تزال مبيعات كلا الرقائق مقيدة في السوقين، على الرغم من أنه لا يزال بإمكان الشركة تطوير "إتش 100" في الصين. تتوقع الشركة أن تتراجع عائداتها بمقدار 400 مليون دولار في الربع الحالي من قيود التصدير الجديدة.قالت الشركة في بيان يوم الخميس: "سمحت الحكومة الأمريكية بالتصدير وإعادة التصدير والتحويلات داخل البلاد اللازمة لمواصلة تطوير نفيديا للدوائر المتكاملة إتش 100".تعمل إدارة بايدن على الحد من الصادرات الأمريكية من بعض أشباه الموصلات والمعدات بسبب مخاوف من أن الشركات الصينية قد تستخدمها لأغراض عسكرية.تعتبر معالجات الرسومات مثل النوع الذي تصنعه "نفيديا" و"إيه إم دي" مناسبة تماما لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تشمل تطوير الأسلحة والتعرف على الوجه والاستخدامات العسكرية الأخرى."إتش 100" هي شريحة الذكاء الاصطناعي القادمة للمؤسسات من "نفيديا" والتي كان من المتوقع في السابق شحنها بحلول نهاية العام، جزء من تطويرها يحدث في الصين، أما "إيه 100" فهو نموذج قديم يجري شحنه منذ ثلاث سنوات. كلاهما معالجات رسومات يمكن استخدامها للحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي.تعد أعمال مركز بيانات "نفيديا"، والتي تشمل مبيعات "إيه 100" و"إتش 100"، واحدة من أسرع الأجزاء نموا في الشركة، حيث سجلت مبيعات بلغت 3.8 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو/ حزيران، بزيادة سنوية قدرها 61%.
https://sputnikarabic.ae/20220730/وزارة-التجارة-الصينية-مشروع-قانون-الرقائق-الأمريكية-سيعطل-التجارة-العالمية-1065759475.html
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اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تسمح لشركاتها بتطوير رقائق ذكية في الصين رغم استخداماتها العسكرية المحتملة

18:34 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / HO رقاقة Sycamore من شركة غوغل ادعى علماء صناعة حاسوب فائق السرعة
رقاقة Sycamore من شركة غوغل ادعى علماء صناعة حاسوب فائق السرعة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / HO
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قالت شركة التكنولوجيا الأمريكية "نفيديا" اليوم الخميس، إن حكومة بلادها ستسمح لها بمواصلة تطوير شريحة الذكاء الاصطناعي "إتش 100" في الصين، فيما يعد انتصارا للشركة التي حذرت الأربعاء من أن قيود التصدير الجديدة قد تعرقل عملياتها في البلاد.
قالت "نفيديا" في إفصاح للجنة البورصات والأوراق المالية الأربعاء إن الحكومة الأمريكية تقيد مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء للخوادم "إيه 100" و"إتش 100" إلى الصين وروسيا، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
لا تزال مبيعات كلا الرقائق مقيدة في السوقين، على الرغم من أنه لا يزال بإمكان الشركة تطوير "إتش 100" في الصين. تتوقع الشركة أن تتراجع عائداتها بمقدار 400 مليون دولار في الربع الحالي من قيود التصدير الجديدة.
قالت الشركة في بيان يوم الخميس: "سمحت الحكومة الأمريكية بالتصدير وإعادة التصدير والتحويلات داخل البلاد اللازمة لمواصلة تطوير نفيديا للدوائر المتكاملة إتش 100".
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
وزارة التجارة الصينية: مشروع قانون الرقائق الأمريكية سيعطل التجارة العالمية
30 يوليو, 04:15 GMT
تعمل إدارة بايدن على الحد من الصادرات الأمريكية من بعض أشباه الموصلات والمعدات بسبب مخاوف من أن الشركات الصينية قد تستخدمها لأغراض عسكرية.
تعتبر معالجات الرسومات مثل النوع الذي تصنعه "نفيديا" و"إيه إم دي" مناسبة تماما لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تشمل تطوير الأسلحة والتعرف على الوجه والاستخدامات العسكرية الأخرى.
"إتش 100" هي شريحة الذكاء الاصطناعي القادمة للمؤسسات من "نفيديا" والتي كان من المتوقع في السابق شحنها بحلول نهاية العام، جزء من تطويرها يحدث في الصين، أما "إيه 100" فهو نموذج قديم يجري شحنه منذ ثلاث سنوات. كلاهما معالجات رسومات يمكن استخدامها للحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي.
تعد أعمال مركز بيانات "نفيديا"، والتي تشمل مبيعات "إيه 100" و"إتش 100"، واحدة من أسرع الأجزاء نموا في الشركة، حيث سجلت مبيعات بلغت 3.8 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو/ حزيران، بزيادة سنوية قدرها 61%.
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