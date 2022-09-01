https://sputnikarabic.ae/20220901/إحباط-شديد-في-السويد-لا-أحد-يريد-شراء-مقاتلاتنا-غريبين--1067138692.html

إحباط شديد في السويد: لا أحد يريد شراء مقاتلاتنا "غريبين"

إحباط شديد في السويد: لا أحد يريد شراء مقاتلاتنا "غريبين"

عبر المدير التنفيذي لشركة الطيران والدفاع السويدية، ميشيل جونسون، عن "إحباطه الشديد" بسبب عدم نجاح جميع محاولات تصدير مقاتلة "غريبن" السويدية منذ سنوات طويلة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T11:53+0000

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رصد عسكري

العالم

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قال جونسون في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر الشركة في ستوكهولم إن "المقاتلة لا تلبي توقعات التصدير"، وألقى باللوم على "العوامل السياسية" زاعما أن ميزات الطائرة ليست هي المسؤولة عن هذه المشكلة.وتعتبر طائرة "غريبين" (Gripen) مقاتلة خفيفة الوزن بشكل كبير، أي أقل من الوزن القياسي للطائرات المقاتلة العادية، كطائرة "إف 16"، و"رافال"، لكنها يمكن أن تقارن بشكل بسبيط بمقاتلة "إف 16" الباكستانية، و"تيجاس" الهندية والتي تستخدم نفس محركها الأمريكي.وبحسب المقال المنشور عن المقاتلة في صحيفة "ميلتاري واتش"، تتميز طائرة "غريبين" (Gripen) ونظيراتها الأجنبية من نفس الفئة بأداء طيران أقل من التصميمات الثقيلة، وتقتصر على حمل رادارات أصغر، وغير قادرة على حمل حمولات أسلحة كبيرة، ولكنه اعتبرته مفيدة من ناحية واحدة كونها رخيصة الثمن والتكاليف، حيث كانت التكاليف التشغيلية المنخفضة عاملاً أساسيًا بشكل خاص في الحفاظ على تكلفة برنامج "Gripen E / F" للتعويض عن التجاوزات الكبيرة في تكاليف الإنتاج.ونوهت الصحيفة إلى أن المقاتلة السويدة طرحت لتنافس "إف 35" في الدنمارك وكندا وفنلندا وسويسرا وبولندا والنرويج وهولندا، لكنها فشلت في الحصول على عقد واحد مقابل منافستها الأمريكية، (بالطبع في تلك البلدان التي تشتري مقاتلاتها فقط من أمريكا)، مشيرة إلى أن وجود الكثير من المقاتلات المنافسة الجديدة أيضا، قوض عمليات الترويج لها.وعلى الرغم من أن المقاتلة الجديدة من فئة "غريبين إي" تم تطويرها وتحسينها، بحسب المصدر، إلا أنها لم تشهد أي مبيعات منذ ما يقرب من ثماني سنوات، أي منذ توقيع آخر عقد بقيمة 5.44 مليار دولار لـ36 مقاتلة في عام 2014 لصالح القوات الجوية البرازيلية.

https://sputnikarabic.ae/20220831/بعد-سقوط-إحدى-مقاتلاتها-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الأردنية-1067105390.html

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